台中驚傳隨機攻擊！黑男「持美工刀拖行女子」喊要殺人…警追緝中

記者簡榮良、吳泊萱／台中報導

命差點沒了！台中市豐原區翁明公園今（23）日上午11時許，驚傳隨機攻擊，一名女子劫後餘生在臉書PO文，指出一名皮膚黝黑的男子拿出美工刀大叫「要殺人」，騎腳踏車撞女子朋友後，打算逃逸，上前攔阻反遭毆一拳，還沒反應過來對方就抓著她頭髮拖行數尺，隨後逃之夭夭。警方表示，目前已調閱監視器，全力追緝嫌犯中。

女子遭遇隨機攻擊，對方還拿刀拖行她。（圖／翻攝自「豐原好康聯盟社團」臉書）

女子在臉書「豐原好康聯盟社團（原創正版社團）」PO文表示，她在翁明公園遇到隨機攻擊，身穿長袖長褲的男子，目測約50幾歲，皮膚黑黑髒髒，頭髮不多但很炸，騎一輛黑色腳踏車，會邊騎腳踏車邊大叫，還手持一支綠色的美工刀說要殺人。

女子指出，她和朋友停好機車後，該男直接衝撞她朋友機車，她當下說要報警要對方不要騎走；豈料，男子一拳往她臉上招呼，還抓她的頭髮，想要拖她走，更狠嗆：「誰敢報警！我要殺人了」。女子不曉得自己經歷了什麼，驚魂未定直呼，若今天是老弱婦孺遇到該怎麼辦？

對此，豐原警分局表示，這起事件發生在今日上午11時32分，接獲報案指稱，在豐原區圓環北路往翁明公園方向路段，有民眾遭不明人士攻擊，警方立即到場瞭解，1名女子步行經過該處時，遭一名騎腳踏車、年約40至50歲男子擦撞，男子先擦撞女子停放的機車，女子要求其留下處理時，雙方發生口角與拉扯，男子隨後騎腳踏車逃逸。目前警方已調閱沿線監視器，全力追查犯嫌身分中。

