台中驚傳隨機暴力？公園腳踏車男持刀嚇女 西屯菜市場酒瓶男疑攔車遭逮

台中市23日中午接連發生2起疑似隨機攻擊事件，引起市民恐慌！在豐原翁明公園，一名25歲朱姓女子指控約50多歲男子持美工刀威脅要刺人，警方調查發現事件起因為機車與腳踏車的擦撞糾紛；而在西屯區光明路菜市場，一名42歲張姓男子在馬路中情緒失控，手持酒瓶攔車，已被警方依妨礙公務罪嫌送辦。警方表示，絕不容許任何不法行為挑戰公權力，將全力維護市民安全！

台中驚見持刀男！女騎士遭威脅 警全力追查。(畫面翻攝 豐原好康聯盟社團原創正版社團)

台中市在23日中午發生兩起疑似隨機攻擊事件，引起市民恐慌與關注。在豐原翁明公園，一名25歲朱姓女子指控一位50多歲男子持美工刀威脅要刺人，經警方調查發現事件起因為機車與腳踏車的擦撞糾紛；同時間，西屯區光明路菜市場也發生一起42歲張姓男子情緒失控、手持酒瓶在馬路中攔車的事件。兩起事件均已由警方處理，其中菜市場事件的張姓男子已被依妨礙公務罪嫌送辦，而持刀男子則仍在追查中。

台中驚傳隨機暴力？西屯菜市場酒瓶男疑攔車遭逮。(圖／TVBS)

在西屯區光明路菜市場，23日中午一點多，一名42歲張姓男子情緒失控，在馬路中間隨機攔車並想要攻擊人。目擊民眾表示，該男子在大馬路上大聲喧嘩，起初以為是攤販，後來發現他可能是喝醉酒，在馬路中間罵髒話並攔阻過往車輛。警方到場後發現張姓男子手持酒瓶且情緒激動，隨即將他壓制帶回派出所，依妨礙公務罪嫌送辦，其機車則遺留在事發現場。同一時間，在豐原翁明公園也發生一起疑似隨機攻擊事件。25歲朱姓女子在社群媒體發文指控，一名身穿長袖長褲、約50多歲、皮膚黝黑且頭髮稀少的男子，騎著黑色腳踏車邊騎邊大叫，並手持一支綠色美工刀威脅要刺人，嚇壞了她和朋友。當地居民對此表示擔憂，但認為該男子平時最多只會在附近路上騎車經過。

警方調查後發現，事件起因是朱姓女子與朋友約在公園見面，將機車停在機車格裡。該名被指控的男子也來到現場，想要停放腳踏車時刮到朱姓女子朋友的機車，卻未停下關心就要離開。朱姓女子和朋友上前質問，導致男子情緒失控，拿出美工刀作勢要攻擊人。翁子派出所副所長王治原表示，男子隨後騎乘腳踏車逃逸，朱姓女子也因此受到驚嚇而跌倒受傷。據了解，該名持刀男子居無定所，警方已調閱沿線監視器，全力追查其身分。警方強調，絕不容許各種不法行為挑戰公權力，對於任何違法行為都將依法究辦，全力維護市民生命財產安全。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

◎反校園霸凌專線：1953

◎反職場霸凌專線：1955

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

