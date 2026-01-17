台中驚悚火燒車！烈焰狂噬老賓士 瞬間燒成一團火球

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區文心路三段17日凌晨突傳火燒車意外，一輛行駛中老賓士突然冒煙起火，事發地點正好在一家薑母鴨店前，店內不少民眾仍在進補用餐，突如其來的烈焰濃煙讓人措手不及，有人淡定續吃、有人急忙報案，也有人驚魂未定拍下畫面，所幸消防人員迅速到場撲滅火勢，未釀人員傷亡。

這起火燒車事故發生在凌晨0時27分許，24歲洪姓男子駕駛車齡近20年的銀色賓士轎車，搭載一名女性友人沿文心路三段快車道行駛時，突然察覺引擎室冒出白煙，隨即聞到濃濃燒焦味，洪男當機立斷停車，與友人迅速下車撤離並撥打119求助，沒想到才剛離開車內，火勢便迅速竄燒，烈焰瞬間吞噬整輛車輛化為一團火球。

熊熊火光照亮深夜街頭，濃煙直竄天際，讓行經車輛紛紛減速閃避，也驚動薑母鴨店內用餐民眾，有人一邊夾著鴨肉、一邊關注火勢發展，氣氛既緊張又錯愕，消防局獲報後立即出動人車趕抵現場，迅速拉水線灌救，警方也同步封閉部分車道進行交通管制，避免二次事故。

火勢很快被控制，但整輛賓士已燒得焦黑變形、付之一炬，所幸現場無人受傷，已通知拖吊車排除事故車輛，詳細起火原因仍待消防局火調科進一步鑑定，警方也提醒駕駛人應定期保養車輛，如發現冒煙或異味，務必立即停車撤離並通報消防單位，以免釀成更大危險。

