台中驚悚砍頸 男濺血無生命跡象

消防人員救護。示意圖。讀者提供



台中市豐原區24日發生持刀傷人凶案年約40歲的男子在豐南街遭持刀砍殺，左頸部中刀濺血，當場失去生命跡象，被緊急送醫搶救。豐原醫院收治該名傷者，表示到院OHCA，仍在急救。豐原警分局初步研判，凶嫌與傷者是熟人關係，雙方有恩怨，已鎖定凶嫌身分，全力查緝。

台中市消防局24日上午9時9分獲報，指出豐原區豐南街240巷有創傷救護，派遣潭子分隊，出動2車5人；現場是1名男性受傷，傷者年約40歲、左頸部刀傷、OHCA，送往衛福部豐原醫院。

