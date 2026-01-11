台中驚悚車禍！男騎機車疑失控撞橋 跌「三層樓高」深谷OHCA急送醫搶救

男騎機車疑失控撞橋，跌「三層樓高」深谷OHCA急送醫搶救。（翻攝畫面）

驚！台中今（11）日發生嚴重車禍，一名機車騎士不明原因失控從橋上墜谷，警消獲報後立刻前往搶救，該名男子已失去生命跡象，因此急送醫救治，至於詳細事發原因仍待釐清中。

警消指出，今日12時01分和平區東崎路二段（穿龍橋）有一輛機車倒在橋旁，機車騎士跌落約8米深，中心立即派遣雙崎及東勢分隊5車9人搶救。警消12時15分到場回報，現場為機車騎士跌落橋下（約三層樓高），人員下去確認初步評估傷患（男性、約73歲）已OHCA、左額頭一處撕裂傷。

廣告 廣告

警消12時56分已將傷者吊掛至路面，給予必要急救處置後由雙崎91車送往東勢農民醫院救治，至於詳細事發原因，仍待釐清中。

更多鏡週刊報導

快訊／黃國昌今率團閃電出訪華盛頓 將與美國政府談國防、高關稅

民進黨嘉義縣長初選火熱！ 黃榮利喊「只做一屆」：徹底終結明文規定傳襲

驚！北車又爆隨機攻擊 2人遊戲玩一半「竟被狠踹」怪男還亂報警遭逮