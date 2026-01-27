台中驚悚車禍! 轎車直撞摩托車 險輾騎士畫面曝光

中部中心 ／中部綜合報導

台中外埔區發生一起驚悚車禍，一輛右轉轎車，撞上直行雙載的摩托車，導致騎士及乘客重摔倒地，兩人還差點被轎車輾壓過去，所幸傷者只有四肢擦挫傷，撞擊畫面曝光，驚險一瞬間。









台中外埔驚悚車禍！ 轎車直撞摩托車 險輾騎士畫面曝光

民眾說肇事路口沒有號誌 加上是一段上坡 車速快常常出意外。（圖／記者爆料網）





轎車上坡直行來到路口右轉，和一輛機車發生碰撞，可怕的事情發生了。目擊駕駛驚呼，連安全帽都噴到遠方去，因為雙載騎士連人帶車倒地，轎車卻沒停車，還差點將人輾壓過去。車禍發生在台中外埔區，月眉西路和水頭二路口，警方獲報到場，轎車和機車騎士都在場，沒有人肇逃。重回意外現場，一個上坡後就會來到肇事路口，當地民眾說條路，有些許坡度可能阻礙了視線，加上路口沒有號誌，速度一快，就會發生車禍，行經路口還是得減速慢行，才能確保行車安全。

台中外埔驚悚車禍！ 轎車直撞摩托車 險輾騎士畫面曝光

彰化和美鹿和路上一處行人庇護島去年完工後被撞了8次以上。(圖/翻攝畫面）





再把鏡頭轉到彰化和美鹿和路六段的行人庇護島，25日一輛賓士轉彎角度沒抓好，直撞庇護島，沒想到27日一輛黑色休旅車，也撞了。庇護島去年八月完工，地方民代說，至少發生8起意外，不排除有黑數，甚至多達10多次都有可能，到底是駕駛開車問題，還是庇護島設計瑕疵，相關單位應該盡快會勘，通盤改善





