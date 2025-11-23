台中驚爆工安意外！外籍移工11樓鷹架墜落「左臉不見」
台中市南區復興路二段一處工地於今日下午發生嚴重工安事故。一名約40歲外籍男性移工，疑似因不明原因自11樓鷹架墜落，重摔至2樓樓層，造成臉部嚴重創傷，左臉幾乎不見，意識不清。
台中市消防局於下午1時35分接獲通報後，立即派員到場搶救，臉部嚴重創傷，意識不清，處置後緊急送往台中醫院救治。相關單位已介入調查，實際事故發生原因仍有待進一步釐清。
