台中驚爆男子10月衝游泳池對2童開槍 議員斥消息被封鎖

陳淑華斥台中爆歹徒持槍進游泳對幼童開槍，盧秀燕竟不聞不問。(記者蘇孟娟攝)

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中一名男子在今年國慶日狂喝20包毒咖啡後，竟持槍闖進西屯一家游泳學校，並跳下泳池對教練、2孩童扣板機，幸好未擊發，事件昨日才曝光，震驚各界，但這種重大治安事件竟被「暗槓」2個月，因地檢署公佈起訴書才曝光，台中市議員周永鴻及陳淑華痛斥，這種重大的治安事件，台中市長盧秀燕竟不聞不問，只會粉飾太平。

台中市昨日曝光10月10日時竟有歹徒持槍闖進西屯一家游泳學校，跳下泳池對教練、2孩童扣板機，幸未擊發，歹徒不斷拉動手槍滑套瞄準教練跟小孩，還把一對母女轎車車窗打爛，驚悚事件消息竟未曝光，直至檢方近日偵結依殺人未遂將陳起訴，昨日起訴書曝光外界才知道台中竟發生如此嚴重治安事件。

陳淑華痛斥，這起重大治安事件竟是媒體揭露才曝光，她接到很多民眾反映台中市政府怎能不發佈消息，讓民眾注意相關安全防護，盧秀燕竟然不聞不問，只讓基層員警疲於奔命。

周永鴻指出，10月發生的持槍攻擊案，當時被市府揭露的訊息只有輕描淡寫的「砸車」、「毀損」，竟然到12月才被揭露，昨天起訴書曝光，大家才驚覺真相竟然是嫌犯持槍闖入，近距離對著教練和兩位學童「兩度扣板機」。

他說，要不是天佑孩子發生卡彈，差點就造成家破人亡的悲劇，若非檢方起訴，台中市民還要被蒙在鼓裡多久？

周永鴻說，此外，昨天北區發生「黑輪店掉出衝鋒槍」的離譜事件，兩起重大事件，讓市民不安疑問，到底還有多少重大刑案被市府「壓」下來，促盧秀燕不要再粉飾太平，誠實面對治安漏洞，還給市民知的權利與免於恐懼的生活。

