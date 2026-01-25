台中驚見人體頭骨！喚起資深警塵封記憶 竟是10年前產後失蹤婦

【記者鮮明／台中報導】台中市太平山區本月21日1名筍農整地時，赫然發現1顆人頭顱骨，嚇得他連忙報案。警方封鎖現場擴大清查，陸續尋獲其他遺骸及外套等跡證，1名張姓資深員警想起10年前曾受理的失蹤案件，1名30歲的邱姓婦人因產後憂鬱症騎車離家，當時動員大批人力搜山均無所獲，經採集家屬DNA比對確認骨骸就是邱婦，讓邱婦入土為安，也圓了家屬等候10年的心願。

台中市太平區1名邱姓民眾，本月21日下午在山田路附近的自家竹筍農地整地時，赫然發現一具疑似人頭顱骨，隨即報警處理。太平警分局頭汴派出所長林忠生率線上警力及鑑識人員到場封鎖現場並逐步清查，隨後陸續於周邊土層中發現部分人體遺骸及一件已風化的深色UNIQLO外套等跡證。

警方過濾清查，但因現場沒有任何證件或可識別骨骸身分的物品，起初案情陷入膠著。此時，所內1名資深張姓員警見到本案照片及相關特徵，即想起10年前一樁離奇失蹤案件。

當時任職在宏龍派出所任職的張姓員警，2015年12月19日受理轄內1名患有產後憂鬱症的邱姓婦女失蹤案件，當時邱女獨自騎車進入頭汴坑山區後即失去蹤影。

邱婦家人當時也在臉書爆料公社發文，詳述邱女特徵，表示邱女12月19日凌晨5時許騎機車往太平山區行進，「穿黑色UNIQLO羽絨外套」。台中市警消人員、協勤民力及民間救難隊發動大規模搜救，但連續搜索數日均無所獲。

警方聯繫家屬到場確認並報請台中地檢署檢察官相驗，經採集家屬DNA進行最終比對，證實死者就是失蹤10年的邱姓婦人，並在案發現場附近的山壁找到邱女騎乘的機車。

太平分局分局長李珏民表示，「身在公門好修行」，張姓員警當年受理本案，也因他解開這神秘的面紗及膠著的案情，真是功德一件；此次能快速縮小比對範圍，全賴同仁對轄區事務的熱忱與對舊案的掛心，雖然結果恐令人遺憾，但終能讓當事人入土為安，也圓了家屬等候十年的心願。

警方在現場擴大清查，陸續發現骨骸及外套等證物。民眾提供

台中太平一名筍農在山區整地時，意外發現失蹤10年的邱女頭骨。民眾提供

