台中驚見棄嬰！疑25歲菲女「拋入2米深圳溝」臍帶仍在

台中潭子發生震驚社區的棄嬰事件！一名25歲菲律賓籍女移工疑在宿舍內生產後，竟將嬰兒從2米高處拋入圳溝，嬰兒陳屍現場還留有臍帶，警方在現場拉起封鎖線調查。目擊居民表示「嬰兒外觀就是剛生出來的樣子」，令人不勝唏噓。目前涉案女子已被送醫，全案由台中地檢署指揮偵辦，檢警將釐清嬰兒死因，追查是否涉及殺人或遺棄屍體罪嫌。

移工宿舍驚見棄嬰！疑25歲菲女曬衣區「拋入2米深圳溝」嬰屍臍帶仍在。(圖／TVBS)

台中市潭子區發生一起震驚社區的棄嬰事件，一名嬰兒被發現陳屍於民宅旁的圳溝中。事發於29日早上6點，當地居民在散步時發現這名嬰兒，身上仍留有臍帶。警方初步調查指向一名25歲菲律賓籍女性移工，疑似在宿舍內生產後，將嬰兒從曬衣區往外拋至2米深的圳溝中。這起事件引發社區居民極大震驚，警方已立即展開調查，以釐清嬰兒死亡的確切原因及相關法律責任。

廣告 廣告

警方已立即展開調查，以釐清嬰兒死亡的確切原因及相關法律責任。(圖／TVBS)

消防人員接獲通報後迅速趕到台中潭子潭富路民宅旁的圳溝現場，他們在水溝中找到一名已經沒有生命跡象的嬰兒，隨後用棉被將嬰兒包起來，帶離水面。附近居民指出，嬰兒被發現的地點位於白色水管附近，疑似從旁邊的移工宿舍被丟出。

嬰兒從曬衣區往外拋，導致嬰兒躺在水溝內被附近居民發現。(圖／TVBS)

警方調查後掌握了一名25歲菲律賓籍女子，她疑似在宿舍內生產後，直接將嬰兒從曬衣區往外拋，導致嬰兒躺在水溝內被附近居民發現。目擊的居民表示，嬰兒身上還有臍帶，外觀就是剛生出來的樣子。據了解，該女子居住的員工宿舍是人力仲介提供的住所，約有500人居住。

該女子居住的員工宿舍是人力仲介提供的住所，約有500人居住。(圖／TVBS)

事發後，警方在現場設置封鎖線並用帳篷遮住嬰兒，檢察官也到場進行相關調查。據進一步了解，這名25歲菲律賓籍女子在半導體封裝測試公司上班，事發地點是她們的宿舍所在地。女子疑似在宿舍內生產後，將嬰兒丟棄到2米深的圳溝中，值得注意的是，棄嬰地點旁還有「菩薩」兩個字。

值得注意的是，棄嬰地點旁還有「菩薩」兩個字。(圖／TVBS)

大雅分局潭北派出所長簡渟表示，涉案女子已被送醫檢查，但嬰兒的確切死因仍待司法相驗後判定。全案已報請台中地方檢察署檢察官指揮偵辦。檢警將持續追查嬰兒是生前落水還是生產時為死胎被丟進圳溝，因為這關係到女嬰母親是涉及殺人罪還是遺棄屍體罪嫌。

更多 TVBS 報導

華廈水塔驚見男浮屍！業者曝「梯子早斷」 警：非住戶也無失蹤報案

痛心！6歲男童疑10樓墜下慘死 父出客廳找孩「已跌落」醫急救無效

逾期移工橋上被攔 女「跳北港溪」失蹤 警方搜救一天一夜無蹤影

兒用塑膠袋「層層包住」9旬母 真空防腐爛 解剖釐清死因

