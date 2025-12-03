台中驚見「多爾滾男」車陣中滾馬路 警方出手了

台中市大里區日前發生一起行人脫序事件。（圖／翻攝自Threads@boting_ko）





台中市大里區日前發生一起行人脫序事件。有網友在Threads發文指出，從店內走出來後，就看見有一名男子躺臥在交叉路口間的分隔島進行翻滾，沒想到該名男子的行為並非是第一次，早在昨日下午，也有網友發文表示此男在速食店前開始滾動行為，令他不禁直呼「演得很好，下次別演了」。對此，霧峰分局表示，將通知男子到案說明，並予以勸導與裁罰。

該名網友表示「一開始以為是車禍」，但他的拖鞋在路邊，就在想要不要報警的時候，該名男子就爬起來了。貼文一出後，引起不少討論，有網友表示「昨天有遊民紅燈跑上車，今天又有人在路上打滾」。此外，也有其他網友目擊到該名男子，並直言他疑似是在製造「假車禍」，更批「不是所有躺著的方式都可以賺錢」。

對此，警方表示，該名男子的行為恐涉《道路交通管理處罰條例》第78條第1項第4款，可處新臺幣500元罰鍰，後續將通知男子到案說明，予以裁罰與勸導，避免類似行為再次發生。警方也呼籲，駕駛人行經路口應保持高度警覺，禮讓行人並注意斑馬線上的動靜，同時也要遵守交通規則，切勿以身試法，以免影響自己與其他用路人的安全。

