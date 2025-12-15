台中大里路邊出現一隻逼真的矽膠製假手，引發路人恐慌！警方調查後發現，原來是從一輛白色客貨車上掉落，車主的小孩因疏忽未妥善收好玩具而釀禍。警方呼籲，這類栩栩如生的玩具務必收好，若隨意棄置造成民眾不安，可能觸法！

台中驚見「斷手」掉路邊 原是小孩玩具沒收 警找到失主了。(圖／TVBS)

台中大里路邊出現一隻逼真的假手，嚇壞路過民眾並引發一陣恐慌。這隻矽膠製成的玩具假手從一輛白色客貨車車頂掉落，因外觀極為逼真，讓路人誤以為發生刑案。警方到場查證後確認是虛驚一場，最終循線找到假手失主，並依社會秩序維護法將其送辦，提醒民眾此類玩具應妥善收好以免造成公眾不安。

台中驚見「逼真斷手」 車主遭依法送辦。(圖／TVBS)

台中大里德芳南路日前發生一起令人震驚的事件，路邊竟出現一隻手，讓路過民眾嚇得不輕。這隻手的外觀十分逼真，膚質、指甲和傷痕都栩栩如生，許多人看到後都以為發生了嚴重刑案，甚至有民眾將影片上傳至社群媒體表達震驚，引起熱烈討論。

幸好，巡邏員警路過現場後立即進行調查，確認這只是一場虛驚。經仔細檢查，警方發現這是一隻由矽膠製成的假手，完全沒有任何人受到傷害。附近民眾表示，這個假手做得太真實了，尤其丟在路中央，如果是晚上看到更加驚悚，這樣的行為其實不太妥當。

矽膠斷手「丟在路邊」驚動警方 車頂掉落嚇壞路人 罰單送達了。(圖／TVBS)

警方循線調查發現，這隻假手是從一輛白色客貨車上掉落的。事發於14日下午1點多，車主行經台中大里德芳南路時，因車頂上放置的假手沒有收好而掉落路邊。原來這是車主小孩的玩具，因疏忽未妥善收好而造成此次虛驚。

霧峰分局大里分駐所副所長陳怡瑞表示，失主已依違反社會秩序維護法第63條第1項第6款移請簡易庭裁處。警方也藉此提醒大家，這類逼真的玩具務必收好，若掉落路邊或隨意棄置造成恐慌，可能會觸法。

