台中驚見「果園大規模燃燒」！鐵皮屋燒剩骨架

最新消息，台中市東勢區昨（1日）深夜發生果園大火，園內的鐵皮屋不明原因狂燃，警消獲報趕來灌救，花了半個多小時滅火，不過鐵皮屋已經燒光，現場無人之下為何會起火相當詭異。

台中市東勢區1日晚間11點發生果園大火。（圖／示意圖，取自免費圖庫Pixabay）

據台中市消防局指出，火警是昨天深夜近11點左右，有民眾發現果園內有明顯火勢，趕緊報案，獲報後迅速派人車趕往，抵達後佈水線灌救，直至深夜11點35分才滅火，燃燒面積約50平方公尺，財物損失約10萬元，現場沒有人員傷亡，但果園內、鐵皮屋裡都無人也沒開燈，為何會突然起火，火調科仍在調查釐清中。

延伸閱讀

影/新竹車禍！轎車等紅燈突起步 整排機車騎士被撞倒

高雄小客車誤闖輕軌凱旋武昌站卡住 影響4班次

影/馬國男來台當詐團車手 超商ATM提領29萬當場遭逮