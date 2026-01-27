台中高分院認定黎明幼兒園「違背誠信原則」 更五審判應拆除

林金連今天到台中高分院抗議控訴，上訴到底。

10餘年前台中市南屯區的「單元二黎明自辦市地重劃區」內的黎明幼兒園長林金連，認為重劃會未合法、不同意拆遷等，雙方纏訟多年，今（27）日台中高分院更五審宣判，法官認為林為維護私人違章建物權利，造成道路、公園預定地和眾多地主土地至今延宕開發、使用，林違反誠信原則，判應拆除地上幼兒園建物。全案可上訴。

台中市黎明重劃會在2008年獲得市府核定後，要求林金連拆遷幼兒園，不過林以當初即不同意配合重劃為由，拒絕配合拆遷，重劃會向法院提告，請求林拆除地上物。一、二、更一審都認定，重劃會的程序不合法，判幼兒園免拆。更二、更三、更四審改認定，認為黎明幼兒園位於重劃區，經重劃會認定有施工整地必要，判幼兒園要拆除。

廣告 廣告

更五審法官判決理由是，林金連並非重劃區地主，沒有重劃分配土地的權利，所爭執的地上物也是未辦保存登記、經政府查報認定應予拆除的違章建物。且建物坐落於「25米道路預定地」(龍富路)、「公園預定地」範圍部分，攸關公益，該用地的道路及公園遲遲未能開通與闢建，造成民眾通行不便及無法從事休閒活動，對公共利益顯有重大不利影響。另獲分配的地主多人至今不能對分配的土地使用、收益及處分，對地主私有重大侵害。

且林等人在本重劃區內的4筆土地，均已完成分配取得所有權並完成交地，其中3筆土地，還已出售給富有公司。林一方面積極享受重劃的成果，並從中獲取利益，卻另一方面反就非自己的土地，上有自己的違章建物，只為了避免被拆除土地所有權人，長期以黎明重劃會未合法成立為由，阻擾重劃程序之進行，違反誠信。

黎明市地自辦重劃區因重劃會有人頭灌水、虛報拆遷補償費，衍生弊端，台中高分院日前認定前立委楊文欣等人以富有公司決策會成員身分，違法取得萬坪抵費地，沒收8854坪土地，黎明幼兒園長林金連不同意拆遷，訴訟期間獲4次勝訴、2次敗訴，此次更五審，法官認為林金連違反誠信原則，幼兒園妨害重劃施工整地，需要拆除，仍可上訴。

更多鏡週刊報導

二審揭剴剴人生最後3月慘況 高院重判惡保姆理由曝光

新任政風高階主管上任 鄭銘謙4期勉展現廉能價值

高金枝獲總統特任為司法院秘書長 出線原因曝光