台中高山茶專賣推薦，梨山福壽山烏龍茶葉

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

【商家指南推廣專題】

世代與茶為伍 打造百種產區的一站式茶葉體驗

喝茶對許多人而言，是一種日常品味的展現。在台中高山茶專賣推薦名單中，迎利茶葉以超過30年的產業經驗，整合全台主要高山茶產區、門市品飲、批發選貨與專業烘焙服務，讓消費者能品嚐到以阿里山、梨山、福壽山等烏龍茶葉沖泡的茶飲。

創立於1994年的迎利茶葉，長年深耕台灣高山茶葉產業，品牌負責人自幼在茶葉環境中成長，家族世代與茶為伍，對台灣各大產區茶葉特性與品質瞭若指掌。相較於主打單一產區的茶行，迎利茶葉擁有超過百種的高山產區茶葉，且批發、零售、門市內用一應俱全，因此成為備受肯定的台中高山茶專賣推薦品牌。

廣告 廣告

迎利茶葉提供高山烏龍茶、比賽茶、農會認證茶、老茶等品項。高山烏龍茶系列涵蓋阿里山、梨山、福壽山、大禹嶺、杉林溪、翠峰等產區，清香型與熟香型皆有，消費者可依照自身口感偏好挑選；比賽茶與農會認證茶為政府認可、農會比賽獲獎茶款，具備公信力，適合送禮及追求頂級風味的茶友；針對喜愛醇厚韻味的資深茶饕，品牌也有市面上較少見的老茶，因而獲得不少台中高山茶專賣推薦好評。

B2B批發到客製化烘焙 實體門市打造生活茶美學

品牌亦提供批發選貨服務，茶行業者可至門市實地選貨，也能指定茶園來源，並掌握茶園到成品的流程；對於有特殊風味需求的客戶，迎利茶葉另支援專業二次烘焙服務，依客戶喜好調整焙度，協助達到滿意的熟度；實體門市也讓個人消費者能現場品飲茶湯，搭配茶葉蛋糕甜點，慢慢感受各產區茶葉差異。

台灣高山茶產區眾多，要同時備齊各大產區的優質茶葉，需要極高的資金成本、茶農信任關係與產區風土理解作為基礎。迎利茶葉累積超過30年的產業經驗，讓顧客能在同一空間中試飲以阿里山、梨山、福壽山烏龍茶葉沖泡的茶款，理解阿里山的清揚花香、梨山的冷冽甘甜、福壽山的厚實飽滿等差異，進而挑選適合自己的香氣與茶韻。

一位餐飲業者曾為旗下多家門市尋找穩定茶葉供應來源，希望茶的焙火程度比市面常見茶款稍重，又不能蓋過茶葉原本的香氣，還要能搭配餐廳甜點。迎利茶葉先協助客戶從多個產區中篩選適合二次烘焙的茶款，再依照需求反覆調整焙度，前後試作三個版本，最後完成讓對方團隊一致點頭的茶款，並穩定供應至今。

也曾有一位喝茶超過二十年的客人，長期找不到真正合口味的茶，經由門市人員從生活習慣與飲食喜好慢慢引導，逐杯試飲阿里山、梨山、福壽山等茶湯後，終於在福壽山茶款中找到理想風味，之後也成為迎利茶葉的熟客。

職人精神量身打造風味 獲時尚媒體Vogue報導肯定

台中高山茶專賣推薦品牌迎利茶葉曾獲國際時尚媒體Vogue報導，茶葉也已拓展至日本市場並取得國際銷售編號，持續向海外傳遞台灣茶價值。擁有多年產業經驗、全台主要高山產區資源、批發選貨能力與客製烘焙服務的迎利茶葉，致力以台中實體門市的內用服務、線上接單與全台宅配，讓更多人品嚐到梨山福壽山烏龍茶葉等台灣高山茶風味。

更多台中高山茶專賣推薦資訊請洽以下連結～

品牌：迎利茶葉

聯絡電話：04-37042800

地址：台中市南屯區永春東路135號

營業時間：週一到週日13:00-20:00

官網：https://rink.cc/r3iva

FB：https://rink.cc/4h3nn

LINE：https://rink.cc/visi2

Inline預訂：https://rink.cc/xcp58

以上資訊由迎利茶葉提供