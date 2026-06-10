台中高端日料大戰開打！牛花和牛燒肉插旗公益路、作天麩羅割烹進駐漢神洲際
台中高端日料再添新話題！台北人氣板前燒肉品牌「牛花USHIHANA」正式進駐公益路商圈後，豊漁餐飲集團全新品牌「作 天麩羅・割烹」也同步插旗台中漢神洲際購物廣場，兩家新店分別以和牛燒肉與職人天麩羅為主軸，為台中饕客帶來截然不同的頂級日式餐飲體驗。
「牛花」延續台北店廣受好評的板前無菜單燒肉形式，以「技、火、味」3大核心打造燒肉哲學。不同於過去強調極致油花的和牛風潮，牛花更聚焦於赤身肉的鮮明肉香，搭配霜降部位的細膩油脂，呈現更具層次且不膩口的現代和牛風格。
套餐集結厚切牛舌、精選和牛三品、牛臉頰天婦羅與淡麗牛骨拉麵等招牌料理。其中厚切牛舌搭配客家桔醬與白酒醋調製的特製沾醬，是經典菜色。
台中店更推出限定版「起司天婦羅」，結合3種起司與東泉辣椒醬美乃滋，展現在地特色。
另外，7月31日前點購套餐還可獲贈開幕限定「和牛三明治」，以黃仁勳愛店KANG Artisan Bakery布里歐麵包夾入厚切和牛牛排與松露美乃滋，成為另一大話題。
除了燒肉本身，牛花也邀請世界唎酒師大賽冠軍張鴻亮設計專屬Pairing，提供Mix Pairing、Sake Pairing與Fruit Wine Pairing等多種搭配選擇，讓燒肉與酒款相互襯托。
由米其林二星主廚稗田良平監製的「作 天麩羅・割烹」，則以16席板前空間呈現結合天麩羅與割烹料理的用餐體驗。主打以季節食材為核心，透過精準油溫與麵衣控制，展現食材最純粹的風味。
全新夏季菜單以台灣玉米、鹿兒島車蝦揭開序幕，接續安排黑鮪魚、象拔蚌與障泥烏賊刺身，並以有「夢幻之魚」之稱的九繪搭配金針花天麩羅，呈現細膩鮮味。
主廚更將北海道赤海膽、高級白鰻以及鹿兒島A5和牛夏多布里昂化身天麩羅料理，其中紫蘇葉包覆和牛菲力油炸的手法，更展現傳統天麩羅少見的濃郁層次。
此外，餐廳同步推出3杯式清酒Pairing，運用集團自日本引進的獨家酒款搭配當季菜單，讓清酒香氣與天麩羅風味相互呼應。
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