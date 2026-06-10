台中高端日料大戰開打！牛花和牛燒肉插旗公益路、作天麩羅割烹進駐漢神洲際

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和牛三明治對決海膽天麩羅！台中同步迎來兩大話題日料名店。（店家供圖）

台中高端日料再添新話題！台北人氣板前燒肉品牌「牛花USHIHANA」正式進駐公益路商圈後，豊漁餐飲集團全新品牌「作 天麩羅・割烹」也同步插旗台中漢神洲際購物廣場，兩家新店分別以和牛燒肉與職人天麩羅為主軸，為台中饕客帶來截然不同的頂級日式餐飲體驗。

「牛花」延續台北店廣受好評的板前無菜單燒肉形式，以「技、火、味」3大核心打造燒肉哲學。不同於過去強調極致油花的和牛風潮，牛花更聚焦於赤身肉的鮮明肉香，搭配霜降部位的細膩油脂，呈現更具層次且不膩口的現代和牛風格。

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「牛花USHIHANA」台中公益店以暖駝色與灰黑色石材打造沉穩質感，開放式板前吧台結合炭烤爐設計，讓賓客近距離欣賞職人燒烤過程。（牛花供圖）

套餐集結厚切牛舌、精選和牛三品、牛臉頰天婦羅與淡麗牛骨拉麵等招牌料理。其中厚切牛舌搭配客家桔醬與白酒醋調製的特製沾醬，是經典菜色。

套餐集結厚切牛舌、和牛三品、牛臉頰天婦羅、淡麗牛骨拉麵與限定料理等多道佳餚。（牛花供圖）

台中店更推出限定版「起司天婦羅」，結合3種起司與東泉辣椒醬美乃滋，展現在地特色。

台中店限定「起司天婦羅」以切達、帕瑪森與莫札瑞拉3種起司製作，搭配熟成和牛火腿與東泉辣椒醬美乃滋，展現濃郁鹹香與在地風味。（牛花供圖）

另外，7月31日前點購套餐還可獲贈開幕限定「和牛三明治」，以黃仁勳愛店KANG Artisan Bakery布里歐麵包夾入厚切和牛牛排與松露美乃滋，成為另一大話題。

開幕期間限定招待的「和牛三明治」，選用布里歐麵包夾入厚實和牛牛排，搭配松露美乃滋與淡雪鹽，口感柔軟奢華、肉香濃郁。（牛花供圖）

除了燒肉本身，牛花也邀請世界唎酒師大賽冠軍張鴻亮設計專屬Pairing，提供Mix Pairing、Sake Pairing與Fruit Wine Pairing等多種搭配選擇，讓燒肉與酒款相互襯托。

「作 天麩羅・割烹」以16席板前空間融合版築壁、銅板與深色磁磚等元素，以簡約內斂的設計語彙呈現當代日式美學。（作 天麩羅・割烹供圖）

由米其林二星主廚稗田良平監製的「作 天麩羅・割烹」，則以16席板前空間呈現結合天麩羅與割烹料理的用餐體驗。主打以季節食材為核心，透過精準油溫與麵衣控制，展現食材最純粹的風味。

精選台灣與日本當令海鮮及旬味蔬果，包括鹿兒島車蝦、黑鮪魚、象拔蚌、北海道海膽、九繪、無花果與綠蘆筍等食材，展現盛夏風土特色。（作 天麩羅・割烹供圖）

全新夏季菜單以台灣玉米、鹿兒島車蝦揭開序幕，接續安排黑鮪魚、象拔蚌與障泥烏賊刺身，並以有「夢幻之魚」之稱的九繪搭配金針花天麩羅，呈現細膩鮮味。

北海道赤海膽以海苔包覆後高溫瞬間炸製，外層酥脆輕薄，襯托出海膽濃郁鮮甜與奶油般滑順口感。（作 天麩羅・割烹供圖）

主廚更將北海道赤海膽、高級白鰻以及鹿兒島A5和牛夏多布里昂化身天麩羅料理，其中紫蘇葉包覆和牛菲力油炸的手法，更展現傳統天麩羅少見的濃郁層次。

鹿兒島A5和牛夏多布里昂部位，以紫蘇葉包覆後酥炸，外層薄脆、內部保有粉嫩熟度與豐沛肉汁。（作 天麩羅・割烹供圖）

此外，餐廳同步推出3杯式清酒Pairing，運用集團自日本引進的獨家酒款搭配當季菜單，讓清酒香氣與天麩羅風味相互呼應。

★《鏡報》提醒您：喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。



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