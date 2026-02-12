台中高美溼地廁所工程2度流標 遊客續演「迷宮尋廁」

台中知名景點高美溼地公廁興建工程兩度流標，台中市議員楊典忠12日要求，台中市政府除加速公共工程採購作業外，也應檢討高美溼地公共設施荒廢情況。對此，中市府回應，2次公告有兩家廠商投標，預計年後上班第一天辦理審查會。（圖／楊典忠辦公室）

尿急找無洗手間，農曆春節將至，民眾除走訪親朋好友，更會趁此放鬆出遊，不過台中市議員楊典忠12日表示，台中知名景點高美溼地早年因無公廁，由台中市政府編列預算向民間租借，被批根本是迷宮中尋找廁所，如今要編列1500萬元的廁所興建工程經費，然而今年初就已2度流標。中市府經發局回應，2次公告有兩家廠商投標，預計年後上班第一天辦理審查會。

高美溼地早年受限無設置公廁，導致來訪旅客生理需求無法滿足，為此中市府農業局海岸資源暨漁業發展所每年皆特別編列471萬元，向民間租借廁所，不過治標不治本，因無明確方向標示，常讓遊客摸不著頭緒，尿急情緒一上來，痛批中市府根本是讓遊客在迷宮中尋找廁所；楊典忠也大酸，是創六都國際級觀光治理的先例

楊典忠說，為滿足旅遊廁所使用需求，中市府動支台電協會114年度發電年度促協金，再由中市經發局編列辦理高美溼地廁所興建計畫1500萬元，然而1月5日、28日公告標案，卻都無法決標，現已邁入第3次公開招標，將於春節過後資格審查與價格開標，若順利決標才有可能在過年後開工，否則在高美溼地尋找廁所的荒唐遊戲恐將持續無解。

此外，楊典忠提及，自己今天到場會勘，現場僅看到4處小花圃、美堤街800公尺長的補釘路及遊客中心荒廢露營區景象，無奈道「美景依舊在，只是公共設施差」，除要求市府儘快公共工程採購作業外，也應檢討高美溼地公共設施荒廢情況。

經發局回應，市府編列預算推動新建高美濕地公廁，依《採購法》規定，經第2次公告後，計有兩家廠商投標，訂於年後上班第一天辦理審查會、擇訂優良廠商，後續期透過完善施工，為高美溼地帶來優質公廁環境。

經發局也表示，為提供遊客如廁需要，農業局自民國100年起向高美溼地周邊民間及廟宇商借廁所，每年補助在地「台中市高美觀光文化促進會」約60萬元辦理商借周邊4處廁所清潔維護，並請該促進會加強假日清潔工作；113年、114年也辦理優化廁所資訊，設立多國語言指示牌、溼地（保護區）入口設置廁所位置地圖QRCODE，以指引遊客廁所位置。

