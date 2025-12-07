台中高鐵特區大樓暗藏毒窟！ 警查獲「綠巨人浩克」毒咖啡3千多包

台中刑大查獲毒咖啡包分裝工廠藏身烏日高鐵特區大樓，起出以「綠巨人浩克」等動漫圖案包裝的毒咖啡包 3,067 包。（圖／翻攝畫面）

台中市刑大2025年3月接獲線報，指一個販毒集團看準烏日高鐵特區交通便利，承租環河路一棟社區大樓作為掩護，暗中製造與分裝含第3級毒品的「喵喵」毒品咖啡包。警方蒐證後持搜索票攻堅，當場逮捕34歲譚姓男子，並查扣以「綠巨人浩克」等動漫英雄為包裝的毒咖啡包 3,067 包、愷他命 31 包，以及電子磅秤、分裝袋等器材。

刑大偵三隊長杜旻信表示，譚男利用大樓「交通四通八達、到貨迅速」的優勢，將分裝場藏身社區內，並透過通訊軟體接單，進貨原料後以印有時下流行動漫人物的包裝袋分裝，企圖吸引年輕族群並規避查緝。

警方3月收網當天直搗分裝場，將譚嫌逮捕並依毒品罪嫌移送台中地檢署。檢方已偵結起訴，目前案件由台中地院審理中。

