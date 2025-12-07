台中高鐵特區暗藏毒窟！社區大樓掩護製毒工廠 3067包毒咖啡全遭扣

記者林意筑／台中報導

警方當場查獲毒品咖啡包3067包、愷他命31包等證物。（圖／翻攝畫面）

今年3月時，台中市刑大偵三隊接獲線報，在烏日高鐵特區內竟藏有「製毒工廠」。34歲譚姓男子看準此處交通便利，便承租社區大樓當掩護，在內製造毒咖啡包「喵喵」並分裝，經警方蒐證多時日前前往攻堅，當場查獲毒品咖啡包3067包、愷他命31包等證物，事後將譚男依毒品罪嫌送辦後起訴。

主嫌譚男將毒咖啡包原料分裝進印動漫角色的包裝袋內，企圖吸引年輕族群並掩人耳目。（圖／翻攝畫面）

據了解，台中刑大偵三隊年初時掌握情資，發現有販毒集團將據點設立在台中烏日高鐵特區內某社區大樓，在內進行毒品咖啡包的製造與分裝。經專案小組深入追查並報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，確認主嫌譚男利用通訊軟體接單，再將毒咖啡包原料分裝進印有流行的動漫角色的包裝袋內，企圖吸引年輕族群並掩人耳目。

經警方蒐證多時於今年3月持搜索票前往攻堅，現場查獲含有第3級毒品甲基甲基卡西酮的毒品咖啡包3067包、第3級毒品愷他命31包，以及分裝袋、電子磅秤等證物，事後依毒品罪嫌移請台中地檢察署偵辦，並依毒品罪嫌起訴，目前由台中地院審理中。

