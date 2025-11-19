台中高鐵路標指示牌遭塗鴉！機車猴爬5公尺燈桿惡搞 公所緊急拆下

記者林意筑／台中報導

高鐵台中站外一處聯絡道路標指示牌遭塗鴉。（圖／翻攝畫面）

台灣街頭常有不明人士四處塗鴉，造成街景混亂，沒想到高鐵台中站外一處5公尺高的聯絡道路標指示牌也遭殃！日前有不明人士在該道路標指示牌上畫上一朵花，雖未導致人車發生事故，但指示牌不明確恐造成外地人混淆，有網友驚見後拍下上傳至網路引發熱議。對此烏日區公所已緊急將此指示牌拆除，警方也鎖定是一群機車族身份所為，將陸續通知到案，並依法移送台中地檢偵辦。

日前有網友在社群平台Threads上發文，「這個高度，跟我說怎麼上去的！」並PO上一張照片，可見此路標指示牌架設在5公尺高的指示桿上，而路標指示牌上遭塗鴉神秘花朵，引發熱議。有其他網友留言回應，「可能是飛起來畫的」、「可不可以罰重一點」、「又哪來的塗鴉猴」。

警方調閱監視器後鎖定犯嫌。（圖／翻攝畫面）

對此烏日區長林崇懿說明，指引牌面目前已由廠商取下，近期就會更新。至於塗鴉部分報請警方調閱周邊監視影像，追查相關行為人。警方則回應，經調閱監視器後，發現是一群人年輕人騎車到現場後，將車放路邊後再爬上去，目前已鎖定特定對象，將通知到案調查，後續依毀損公物罪嫌移送台中地檢署偵辦。

烏日分局指出，號誌被塗鴉、更改，不但混淆標誌原意，也會影響行車安全，依刑法第138條規定「毀棄、損壞或隱匿公務員職務上掌管或委託第三人掌管之文書、圖畫、物品，或致令不堪用者，處5年以下有期徒刑。」

