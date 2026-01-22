​「台中高鐵辣妹」月台狂舞激扭！10秒片衝620萬瘋看網嗨：竟是李多慧

娛樂中心／綜合報導

李多慧來台發展近3年人氣高居不下。（圖／翻攝自IG @le_dahye）

韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展近3年，人氣居高不下，還是各大廠商的新寵兒，還跨界進軍電影圈，主演電影《辛亥隧道》。近日她又憑藉一支「高鐵月台熱舞」短片狂掀熱議。她在社群IG分享一段僅約短短10秒影片，拍攝地點再度來到台中高鐵站，畫面曝光短短兩天便突破624萬觀看次數，成為網友熱議焦點。

影片一開始鏡頭對準「台中」的站牌，下一秒李多慧自柱子後方俏皮現身，身穿棕色短裙、貼身上衣，俐落剪裁勾勒出修長身形與纖細曲線。她在月台等車時隨音樂節奏激情律動，超短裙隨舞步險些翻開，一雙美腿格外吸睛。

李多慧再度於台中高鐵月台激舞。（圖／翻攝自IG @le_dahye）

過程中她則不時對鏡頭微笑、眨眼放電，最後更蹲下來與站牌合影、嘟嘴入鏡，展現私下活潑又親民的一面。該影片迅速在社群引發大量轉傳，留言區湧入粉絲狂刷：「重複看好幾遍」、「高鐵站直接變成舞台」、「哪裡都是多慧的主場」、「第一次看到高鐵現場版，太辣了」。甚至有網友笑稱「下輩子投胎當台中站牌」，足見她的高人氣與影響力。



事實上，李多慧日前才因被脫口秀女演員拿來當段子調侃，外界一度關注她的情緒是否被影響。隨後她以一貫正能量回應，表示會調整自己口音、繼續努力，這次李多慧以輕鬆舞蹈影片，再次展現「哪裡都能跳」的功力，也讓台中高鐵站意外成為話題熱點。

