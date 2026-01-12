台中魔王路口去年開罰近5萬件違規原因曝光

▲台中市環中路與市政路口「左轉車道燈亮直直開」（紅圈處），去年開出近5萬件交通違規罰單。（圖／翻攝google街景圖，2026.01.12）

[NOWnews今日新聞] 台中市警察局在全市68處路口「交通違規多功能執法系統」，取締闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛、跨越雙白線、不停讓行人等易肇事違規態樣。市警局交大統計，去年前10大科技執法路口開出17萬7901張罰單，其中西屯區環中路與市政路口開出4萬9559件，超過9成的開罰原因是「左轉燈亮直直開」。

台中市陸續建置科技執法進行交通違規取締，光是「路口多功能執法系統」有68處、區間平均速率執法設備3處、違規停車2處、大里區台74線與和平區台8線6處。去年前10大科技執法路口開出近18萬張罰單，若以最低6百元罰則計算，國庫保底進帳1億。

和前年相比名次大洗牌，2024年的冠軍「北屯區環中東路與太原路口」掉到第6名，僅是三叉路口的「西屯區環中路與市政路口，以近5萬件奪冠，占了近3成，第2名北區中清路與五權路口近3萬件、第3名北區太原路與崇德路口近2萬7千件，這3處就佔了罰單總量的55%。

▲台中市2025年前10大科技執法路口排名曝光。（圖／資料來源台中市警局，2026.01.12）

以文心路為起點的市政路尚未全線通車，全長不到2公里，到了環中路已是「路尾」，很多人好奇這裡明明是「貌似單純」的三叉路口，為什麼變成全國數一數二的魔王路口？台中市警局透露，近4萬違規案件有高達 97% 是「不依標誌、標線、號誌行駛」，魔鬼就藏在「下匝道的細節裡」。

環中路正上方是台74線，車流量大、匝道複雜，許多駕駛從台74線下平面道路、往市政路方向行駛時，容易誤入左轉道，接著左轉燈一亮就「直直開」，科技執法全程監控，不分日夜全被拍下，警方依《道路交通管理處罰條例》第48條開罰600元以上，國庫一年就有3千萬元收入。台中市警局提醒駕駛人，下快速道路時要放慢車速、看清標線方向，才能避免誤闖導致受罰。



