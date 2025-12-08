中部中心/王俞斐、林子翔、林進龍 台中報導

台中南屯區五權西路與忠勇路口，中午11點多，發生三車撞擊事故，值勤中的民間救護車闖紅燈通過路口，綠燈直行貨車沒注意攔腰撞上，導致救護車側翻倒地，波及待轉區的機車，車禍造成4人受傷，幸好當時救護車上沒有載送病患。





台中鳴笛救護車遭貨車猛撞"慘翻車" 波及待轉騎士

台中鳴笛民間救護車遭貨車猛撞"慘翻車" 波及待轉騎士(圖/警方提供)









民間救護車紅燈鳴笛通過路口，和綠燈直行貨車發生碰撞，救護車90度大轉彎側翻倒地，車殼零件瞬間噴飛，發出巨大聲響。另外一個角度監視器拍下，救護車倒地後，波及待轉區的女騎士，女騎士當場被擊落，慘摔在地。

廣告 廣告





台中鳴笛救護車遭貨車猛撞"慘翻車" 波及待轉騎士

救護車右車身被撞到凹陷變形 車窗玻璃全碎後照鏡也被撞掉(圖/民視新聞)









意外來的太突然，讓女騎士措手不及，驚悚車禍，發生在8日上午11點多，台中市南屯區，五權西路和忠勇路口，救護車右車身被撞到凹陷變形，車窗玻璃全碎，後照鏡也被撞掉，肇事貨車駕駛說，聽到鳴笛聲響有踩煞車，但已經來不及。





台中鳴笛救護車遭貨車猛撞"慘翻車" 波及待轉騎士

貨車撞值勤救護車釀成4人受傷、其中3人送醫 幸好傷者都沒有大礙(圖/民視新聞)





幸好當時救護車內沒有載送病患，駕駛和副駕駛，頭部外傷、胸口疼痛，意識清楚，貨車駕駛左腳受傷，拒絕送醫。貨車撞值勤救護車，釀成4人受傷、其中3人送醫，幸好傷者都沒有大礙，有驚無險。





原文出處：台中鳴笛救護車遭貨車猛撞"慘翻車" 波及待轉騎士

更多民視新聞報導

高雄2車猛撞"1車衝捷運站出口側翻" 5人受傷

台南驚悚車禍! 休旅車撞機車未停"捲輾騎士"

前國安會秘書長妻「撞上違規行人」！過失傷害「未和解」判刑4月

