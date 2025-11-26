台中鴛鴦賊專偷名牌！大遠百NIKE、adidas成苦主 損失6位數

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一對鴛鴦賊近期在七期百貨公司內頻繁鎖定運動品牌下手，專挑NIKE、adidas等高單價服飾竊取，警方獲報迅速成立專案小組，經連日調查掌握犯嫌行蹤查緝，不僅查獲失竊衣物還搜出大麻菸、安非他命等毒品，終結他們橫行3個月、專挑名牌下手的竊盜行徑。

經查，這對廖姓男子(34歲)與連姓女子(38歲)的情侶檔犯案手法老練，自今年9月起多次前往西屯區大遠百樓層，專挑NIKE、adidas等高單價運動服飾下手，每件動輒數千到上萬元，而兩人不只「識貨」，更十分熟悉百貨動線，會利用專櫃未設置防盜門柵、商品陳設的視線死角，趁店員忙碌時快速把衣物收進隱藏式袋中。

監視器畫面更顯示，他們每次作案步伐一致、動線固定，堪稱「制式化流程」，作案時以商品陳設掩護裝袋後，約在該百貨電梯周遭會合分贓，分工明確、動線固定，明顯為慣犯作案，3個月下來至少得手約40件商品，粗估市價逼近20萬元。

第六分局市政所受理報案後，立即成立專案小組展開追查，最終以影像比對鎖定兩名慣竊身分，警方掌握證據後向法院聲請搜索票，突襲兩人租屋處時，果然在房內找到大量失竊運動服飾、衣架，更意外發現大麻菸3支、安非他命1包，警詢後依竊盜、毒品等罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方訊後命兩人交保候傳，後續將追查是否涉及其他案件。

