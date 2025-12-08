台中麗寶樂園渡假區300秒煙火秀 璀璨迎新年
（中央社記者趙麗妍台中8日電）麗寶樂園渡假區舉辦「2026包你發麗寶跨年演唱會」，由多組藝人打造最星光熠熠的跨年舞台，影歌雙棲藝人王識賢、金曲歌后魏如萱、創作歌手許含光，300秒煙火秀璀璨迎新年。
麗寶樂園渡假區今天發布新聞稿，「2026包你發麗寶跨年演唱會」由多組藝人共同打造最星光熠熠的跨年舞台。除演唱會音浪洗禮，還結合麗寶樂園渡假區獨有一站式優勢，玩樂園、逛OUTLET、吃美食、看演唱會一站全滿足。
今年煙火秀以「馳夢之境 Dream Riders」為主題，隨著摩天輪燈光啟動後高空綻放，煙火在夜空中劃出宛如光之駿馬奔馳般的絢麗軌跡；金銀流星垂落、螺旋火束升騰，光影交錯、層次豐富，在倒數聲中，迎接2026年。（編輯：李淑華）1141208
