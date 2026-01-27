台中黎明幼兒園市地重劃纏訟17年 高分院更五審判拆屋還地

台中黎明幼兒園拆屋還地訴訟纏訟十七年，台中高分院更五審審理後昨日宣判幼兒園應拆除地上物，林金連得知結果難掩落寞，但強調會上訴到底。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市黎明自辦市地重劃案，已被法院判決違法，其中，黎明幼兒園被劃入重劃，園長林金連拒絕參與重劃與拆遷，重劃會提出「拆屋還地」民事訴訟，雙方纏訟十七年，訴訟期間林金連獲四次勝訴、二次敗訴，經重劃會再次上訴後，經台中高分院更五審審理後，二十七日判幼兒園應拆除地上物，全案仍可上訴。林金連得知結果難掩落寞，但強調會上訴到底。

前立委楊文欣等民國九十五年發起台中黎明自辦市地重劃，涉虛增拆遷補償等費用牟取抵費地不法利益，楊文欣一審被判五年六月徒刑，台中高分院一一二年二審改判四年十月徒刑；楊文欣去年二月逝世，衍生案件仍在審理。

黎明幼兒園位於重劃區內，林金連不同意重劃拒拆遷，與重劃會的拆屋還地民事訴訟爭訟至今，全案一一二年二月經最高法院發回。雙方纏訟十七年，訴訟期間林金連獲四次勝訴、二次敗訴，經重劃會再次上訴後，經台中高分院更五審審理後，二十七日判幼兒園應拆除地上物，全案仍可上訴。

林金連得知結果難掩落寞，但強調對此判決結果不意外，並說「這不是黎明幼兒園的敗訴，而是全台灣人的敗訴」，感嘆在台灣生活好好的，只要財團想要你那塊地，就必須要掃地出門，台灣人一點尊嚴都沒有。

林金連表示，政府明明知道重劃會違法，法院也已經判決重劃會違法，結果還是出現這樣的判決，台灣為何淪落到此地步？真的非常悲哀，但是絕對不會屈服，一定會奮鬥到底，若要強拆就來啊！不滿重劃會只要繳八百萬就可強拆，自己若要反執行卻要繳二千五百萬，實在是不合理，都在保護財團。

林金連說，既然如此，不幸的事件還是會發生，大家等著看，該做、該訴諸法律的都已經做了，「反正自己已經活到七十歲了，你要土地你就來」，若發生社會不幸事件，也只能說對不起了。