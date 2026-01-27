台中黎明幼兒園拆遷更五審敗訴 園長林金連：不會屈服、上訴到底

台中黎明幼兒園拆屋還地今天更五審宣判林金連敗訴，林金連(左2)強調絕對不會屈服，一定會上訴到底。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕台中市黎明(單元二)自辦市地重劃案，已被法院判決違法，被劃入重劃的黎明幼兒園園長林金連，拒絕參與重劃與拆遷，重劃會提出「拆屋還地」民事訴訟雙方纏訟17年，台中高分院更五審今天宣判，判決林金連敗訴須拆除幼兒園，林金連對判決結果表示不意外，但不滿重劃會明明已經違法，卻還有這樣的判決結果，並嗆「自己已經70歲了，你要土地你就來」，絕對不會屈服，一定會奮鬥到底。

林金連得知結果難掩落寞，但強調對此判決結果不意外，並說「這不是黎明幼兒園的敗訴，而是全台灣人的敗訴」，感嘆在台灣生活好好的，只要財團想要你那塊地，就必須要掃地出門，台灣人一點尊嚴都沒有。

林金連說，之所以對此結果不意外，是因台灣目前不論司法還是政府，都淪為財團綁架的對象，強調這20年來，市地重劃和自辦重劃都是明顯的勾結，台灣司法是靠勾結，不是靠法律在判決，真的讓人失望。

林金連說，這20年來自己被黑道恐嚇，受到市政府的凌遲，還有檢察官、建商、財團的霸凌，「這公平嗎？」，政府到底要不要廢掉自辦重劃？讓台灣人保有生活的空間、居住的權利和人性的尊嚴，若政府放任財團、黑道、重劃會來霸凌人民，那這個國家還像個國家嗎？

林金連表示，政府明明知道重劃會違法，法院也已經判決重劃會違法，結果還是出現這樣的判決，台灣為何淪落到此地步？真的非常悲哀，但是絕對不會屈服，一定會奮鬥到底，若要強拆就來啊！不滿重劃會只要繳800萬就可強拆，自己若要反執行卻要繳2500萬，實在是不合理，都在保護財團。

林金連說，既然如此，不幸的事件還是會發生，大家等著看，該做、該訴諸法律的都已經做了，「反正自己已經活到70歲了，你要土地你就來」，若發生社會不幸事件，也只能說對不起了。

