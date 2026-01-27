台中黎明幼兒園拆遷更五審敗訴 法院：林金連非地主、違反誠信原則

台中黎明幼兒園「拆屋還地」民事訴訟今天更五審宣判，台中高分院法官認為林違反誠信原則，判決林金連敗訴。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕台中市黎明(單元二)自辦市地重劃案，已被法院判決違法，被劃入重劃的黎明幼兒園園長林金連，拒絕參與重劃與拆遷，重劃會提出「拆屋還地」民事訴訟雙方纏訟17年，訴訟期間林金連獲4次勝訴、2次敗訴，經重劃會再次上訴後今天進行更五審宣判，法官認為林為維護私人違章建物權利，造成道路、公園預定地和眾多地主土地至今延宕開發、使用，林違反誠信原則，判決重劃會勝訴，林金連敗訴，仍得上訴最高法院。

台中高分院法官判決理由是，林金連並非幼兒園坐落土地的所有權人，無受重劃分配土地的權利；且該地上物未辦保存登記，並經政府查報認定是應予拆除的違章建物，客觀上應受保護的利益並不高。而該建物坐落於「25米道路預定地」(龍富路)、「公園預定地」範圍部分，均攸關公益，上開用地的道路及公園遲遲未能開通與闢建，造成民眾通行不便及無法從事休閒活動，對公共利益顯有重大不利的影響。

法官強調，林金連等人另位於本重劃區內的4筆土地，均已完成分配取得所有權並完成交地，其中3筆土地，更已出售給富有公司。林一方面在其擁有土地所有權，始有權受重劃分配的土地，不僅積極享受重劃成果，並從中獲取利益，卻另一方面反就其非土地所有權人，無受重劃分配土地權利的土地，為避免地上物遭拆除，長期以黎明重劃會未合法成立為由，阻擾重劃程序的進行，殊有違誠信。

法官並指，黎明重劃會早就將該地上物應受拆遷補償的2589萬2774元補償費，辦理提存完畢，除林金連以外其餘被上訴人，均同意拆除該地上物，希望能儘速領取該筆拆遷補償費，林金連僅是該地上物眾多共有人之一，如今卻因一人反對，造成其餘共同所有人多年來無法領取該筆高達2589餘萬元的拆遷補償費，並不公平。

