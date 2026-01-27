台中黎明幼兒園更5審宣判 重劃會勝訴判拆屋還地

手舉標語大聲抗議，台中市黎明市地自辦重劃區爭議，重劃會要求黎明幼兒園拆除地上物。更五審27日宣判，台中高分院認定重劃會非合法成立，違反誠信原則，但幼兒園妨害重劃施工整地仍需要拆除，判決重劃會勝訴。幼兒園園長林金連痛批，司法與政府已經被財團綁架，絕對上訴抗爭到底。

黎明幼兒園園長林金連表示，「司法或者是政府都淪為財團綁架的對象，我們一向不屈服，我們一向奮鬥到底，如果要強拆，你就來啊！」

黎明自辦市地重劃區占地186公頃，是台灣有史以來規模最大市地自辦重劃區，2008年獲得市府核定，重劃會要求林金連配合拆遷遭拒，因此向法院提告，包含更5審在內訴訟期間林金連共4次勝訴、3次敗訴。地主則認為，官司一拖16年，自身權益嚴重受損，呼籲台中市府應收回公辦重劃。

廣告 廣告

黎明重劃會地主何錦城指出，「我們是照正常走啊，你現在裡面又有在營業，又有在什麼，占我的地，我當然是要趕你出去啊！政府也沒有個公權力，把我拖了幾年了，講難聽點從年輕拖到現在，快要20年了耶。」

根據內政部統計，截至2023年全國有97個市地自辦重劃區，面積超過1822公頃，涉訟官司有5352件仍在審理中。台中市地政局則強調，這是黎明幼兒園與重劃會的私人官司，尊重法院判決。

更多公視新聞網報導

島在現場》黎明幼兒園阻法院入內測量｜2025.03.12【我們的島】

台中黎明幼兒園拒市地重劃 園長阻擋法院測量土地

台中黎明幼兒園被標違建 園長林金連批市府迫害

