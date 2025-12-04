台中黑輪店顧客「包包掉出衝鋒槍」 警曝真相：已掌握身分

台中一家黑輪店2日驚見顧客掉槍（紅圈處）。（翻攝自業者Threads）

台中市北區篤行路一家黑輪店，一名黑衣男顧客2日點餐後，放桌上的包包突然掉落，竟滾出一把衝峰槍，讓現場所有人看傻眼，讓老闆無奈拜託吃黑輪「帶錢就好了，不要帶槍」。警方主動介入調查，發現該槍並非真槍，而是BB槍，但是否能擊發，有待進一步調查，目前已掌握男子身分，將傳喚他到案說明。

這名黑衣男光顧黑輪店時點了30元餐點，卻沒馬上吃，反而站在門口四處張望，結果放置在桌上的隨身包包卻突然從桌上翻落，掉出一把衝鋒槍，店家和顧客看到瞬間氣氛凝結，不知如何是好，店家之後只能尷尬要他趕快把東西收好。

廣告 廣告

台中警方雖未獲報案，但網路巡邏發現該則貼文，已介入處理，查出該男子到隔壁人力公司求職後，還意圖以6萬兜售槍械，遭業者拒絕「我用不到」，還試圖抵押換300元，不過仍遭拒絕，之後就徒步離去，沒有交通工具。

警方已掌握黑衣男身分，強調槍枝不是真槍，而是BB槍，但是否能擊發或具殺傷力，仍要釐清所持物品及意圖。





更多《鏡新聞》報導

鄭麗文嗆玩火被美國「關切」 國民黨認了：支持合理增加國防預算

揭彭文正遭通緝很想回來 李晶玉嘆老公受很多委屈：想申請國賠

陸軍中士當火山孝子抖內直播主 淪共諜洩密賺6萬起訴求刑12年