台中黑輪店饕客掉槍...全場沒人敢撿 老闆嚇：吃飯帶錢就好

台中一家黑輪店昨遇顧客掉槍（紅圈處）。（翻攝業者Threads）

台中市北區篤行路上一家黑輪店，昨（2日）有名黑衣男顧客點了30元餐點，放桌上的包包突然掉落，應聲滾出一把槍，聲響引來店內其他顧客注目，不過沒人敢動作，直到黑衣男自行撿起，他還一度轉向隔壁人力仲介業者兜售6萬現金，但遭業者淡然回絕：「我用不到」，目前警方已掌握黑衣男身份追查。

黑輪業者今（3日）在Threads發出店內監視畫面，只見黑衣男子站在門口看著店員忙進忙出，下一秒他放在桌上的包包突然掉落，聲響吸引了店內其他人的目光，仔細一看地上掉出一把手槍，現場氣氛凝結，待黑衣男子反應過來後，才默默撿起槍並塞回包包。

業者事後看監視器嚇得直喊，「原來台中做生意心臟真的要夠大顆，客人不一定有錢，但他一定有槍」，老闆還拜託來吃黑輪「帶錢就好了，不要帶槍」；據了解，黑衣男離開黑輪店後，一度向隔壁人力仲介業者以6萬兜售槍械，遭業者拒絕後，還試圖抵押換300元，不過仍遭拒絕。

台中警方雖未獲報案，但網路巡邏發現該則貼文，目前已介入處理，警方已組成專案小組，並掌握犯嫌身分查緝，將釐清所持物品及意圖。





