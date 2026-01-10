台中點燃城市行銷引擎 三大運動賽事創近4億產值

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市長盧秀燕上任7年來，持續推動「酷城市、酷運動」政策，將運動賽事作為城市發展的重要引擎，近年包括2023「世界棒球經典賽」洲際棒球場8萬張門票全數完售、創下130萬人次收視紀錄；2024「Red Bull Showrun Taichung」吸引逾12萬人次、帶動約2.8億元觀光效益；2025「全球極限體能鋼鐵大賽」吸引來自12國選手跨海參賽、累計8萬人次進場，創造破億產值，以亮眼成績展現台中承辦國際賽事的實力。

▲2023年「世界棒球經典賽」中華隊4場賽事共8萬張洲際門票全數完。

運動局表示，台中近年接連舉辦多項國際級運動盛事，成果豐碩。比如2023年「世界棒球經典賽」中華隊4場賽事，洲際棒球場門票全數完售，也創下收視紀錄；2024年「Red Bull Showrun Taichung」在台中首度以封街形式舉辦賽車展演；2025年「全球極限體能鋼鐵大賽」吸引來自俄羅斯、日本、韓國、香港及台灣代表隊，世界頂尖好手同場競技，均持續提升城市能見度，讓世界看見台中。

此外，市府也將國際賽事熱度延伸至城市公共空間，於府前廣場辦理大型賽事轉播活動，打造開放式戶外觀賽場域，讓市民能近距離感受國際賽事氛圍。近年轉播賽事涵蓋世界盃足球賽、亞洲棒球錦標賽、世界棒球經典賽、世界12強棒球錦標賽及經典賽資格賽，其中世界12強棒球錦標賽冠軍戰直播，現場湧入超過3萬名球迷觀賽，創下市府前廣場舉辦運動賽事轉播以來最高參與人次紀錄，展現台中市民對運動的高度熱情與城市凝聚力。

運動局進一步說明，市府以國際賽事為核心，整合食、宿、遊、購、行等資源，打造具規模的「慶典經濟」。2023年世界棒球經典賽及2024年 Red Bull Showrun Taichung 活動期間，市府串聯在地商圈、夜市與數位平台，結合旅宿、餐飲及伴手禮優惠，成功將賽事熱度擴散至觀光與商業場域；剛落幕的全球極限體能鋼鐵大賽，也同步辦理體能高峰論壇與健身博覽會，串聯健身產業與運動器材品牌，讓運動賽事成為連結產業、創造商機的重要平台，推動台中運動產業多元發展。

運動局強調，市府7年來持續以國際賽事打造具台中特色的運動盛典，不僅有效推廣全民運動，也成功帶動觀光人潮與消費力，讓運動成為串聯城市行銷、產業發展與經濟成長的重要引擎，將持續將賽事能量轉化為城市發展與產業升級的長期動能。