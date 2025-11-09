台中鼓勵社區共享車位 安全隱私掀疑慮

台中市推動「共享車位」，鼓勵社區開放部分停車位供外車使用，盼紓解停車問題，但民眾反映治安、隱私與權責模糊等問題，地方議員也質疑市府推動倉促、欠缺配套，應「先公後私」，優先開放公所、學校等公有場域作為試點。台中市府表示會檢討改善。

不只台中，雙北、桃園、高雄市推動時也面臨類似困境。6都中高雄市最早推動「商辦為主，住宅為輔」車位共享政策，已近10年，雖已增加至近40處，但市府坦言，住戶管理委員會普遍不同意，輔導過程具困難度。

廣告 廣告

台中市汽車突破120萬輛，六都之首，市區停車格供不應求。市府除推動公有機關與學校開放共享，已開放22處、釋出1310席車位外，也鼓勵社區住宅參與共享。

目前台中水湳都市計畫區明訂「留設公共停車位」制度，將公共停車位列為公益性設施，並給予建商容積獎勵，已核准2件、可提供434個公共車位。部分居民感到憂心，西屯區吳姓住戶指出，開放外車出入恐影響安全與隱私，若發生竊盜或擦撞糾紛，責任恐難釐清。南屯有社區管委會表示，區權會時住戶一致反對，取消與附近機構的共享車位計畫，

國民黨台中市議員陳政顯說，除了水湳區，其餘地區並無誘因，卻要求社區開放共享，「安全不能拿來交換政策績效」。民進黨市議員林祈烽則建議，應採「先公後私」原則，完善制度後再推向民間。

桃園市政府今年7月啟動登記制度，民間反應保守。交通局表示，初期由公家機關領頭開放，預計11月底正式上路。新北市2021年啟動，但核准件數少之又少。

至於北市，前市長柯文哲任內推動，目前機關、學校夜間停車空間只要多於25格，夜間開放停車資源共享。

高雄市2015年就推動車位共享政策，但高市交通局坦言，住宅大樓車位所有權分散，多數住戶只持有1至2個車位，不易整合且規模較小不具停車場經營效益，住戶管理委員會基於隱私、生活品質、安全因素等考量，普遍不同意停車格共享。

民眾看法兩極，李姓市民說，社區設置共享車位開放外人進出，感覺既沒隱私又危險，不如多畫設路邊停車格比較有用；在商辦大樓上班的林小姐則說，只要確保大樓上班者有車位可停，多餘車位開放也沒關係。

【看原文連結】

更多udn報導

1疾病首入列全球10大死因排行榜 每年悄奪150萬人命

捷運站牆上有金庫門？真正用途曝：當年慘況意難平

替黃仁勳說話突收傳票 OpenAI執行長當場傻眼畫面曝

小女孩長大了 童星「沒長歪」逆天神顏+魔鬼身材掀議