台中龍井分駐所長布達 花藍堆滿門口分享轉送

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市烏日警分局舉辦龍井分駐所及追分派出所，新、卸任所長布達交接，龍井分駐所門口堆滿超過20個祝賀花籃，警友贈花後表示，新所長人緣太好，發自內心祝福，而所長王奕程於3日布達後，立即將花卉轉送志工、警友作為種植及花藝教學用途。

「這排場實在有夠。」龍井分駐所新任所長王奕程、追分派出所新任所長陳俊龍到任布達，祝賀花圈於布達前堆滿龍井分駐所，由於警所前廣場狹窄，看似排場琳瑯滿目，被網友虧稱「這排場不輸分局長、局長」。

警友為王奕程叫屈，稱所長身高超過185公分、人緣超好，發自內心送花祝福，拜託外界不要過度解讀。

警方強調，王所長曾於霧峰分局成功派出所擔任副所長，四德派出所擔任所長，服務期間與地方仕紳及警友相處融洽，知悉調任履新，立即致贈花籃祝賀，3日布達當天就分享轉送志工、警友作爲植種及花藝教學用途。

