台中龍井區數千民眾升旗健行齊迎新年

▲元旦升旗活動大合照。

【記者 廖美雅／台中 報導】為迎接嶄新的一年，臺中市龍井區公所於今(1)日清晨舉辦「龍行龘龘・馬到成功」元旦升旗典禮登山健行暨節約能源宣導活動，吸引超過五千名的民眾，在新年第一天走出家門、齊聚一堂，共同迎接充滿希望的新開始。活動由龍井太鼓班鏗鏘有力的鼓聲揭開序幕，隨後在龍井國中學生護送國旗進場下，舉行隆重的元旦升旗典禮。當國旗在晨曦中冉冉升起、國歌響徹現場，民眾肅立齊唱。

▲獲丹麥U11女子手球冠軍的龍井國小選手擔任國歌領唱。

廣告 廣告

升旗典禮特別邀請114年甫獲丹麥U11女子手球冠軍的龍井國小選手擔任國歌領唱。孩子們清亮純淨、充滿朝氣的歌聲，在清晨空氣中格外真切，也讓在場民眾感受到希望正在成長。龍井區長何宜真表示，元旦升旗是一年之始的重要時刻，更是凝聚地方情感與向心力的珍貴片刻。今年以「龍行龘龘・馬到成功」為主題，希望在嶄新的一年裡，龍井區能持續穩健前行，讓建設一步步落實，讓幸福一點一滴累積，讓每一位鄉親都能在熟悉的土地上，安心生活、自在築夢。

▲健行活動啟動儀式合照。

升旗典禮後，民眾沿著竹坑南寮登山步道展開健行。健行終點在南寮福建宮，現場由樂天女孩啦啦隊以活力四射的演出帶動現場氣氛，歡笑聲此起彼落；摸彩活動驚喜連連，包括Gogoro JEGO電動車、70吋4K液晶電視、iPad平板電腦等共84項好禮，讓民眾在笑聲與期待中，迎接屬於新年的第一份幸運。

另外，何區長也藉此邀請鄉親持續關注「台中Hi8全城開趴！」、並宣導自元旦開始家戶購置廚餘機補助方案，每台最高補助新台幣5000元，預估補助1萬戶。此外台中市警察局烏日分局分局長劉雲鵬也提醒各位鄉親，收到不明簡訊或電話要提高警覺，小心防詐!

▲防詐宣導。

活動最後，何區長表示感謝所有清晨到場的市民家人、志工夥伴與表演團隊外，並感謝所有蒞臨現場的來賓，包括立法委員顏寬恒、市議員張家銨、市議員曾威，立法委員江啓臣、何欣純服務處及市議員林孟令、吳瓊華、林昊佑各服務處代表；市政顧問陳亮位、林源隆、蕭銘宏、林輝智、台中市警察局烏日分局分局長劉雲鵬、消防局第四大隊龍井分隊長楊昌俯及犁份分隊長李孝義、民政顧問賴炳光、林昀秀、林玉堂、陳春木、林增貴及龍井區農會理事長黃勝津、常務監事楊茂連、總幹事林裕議、台中發電廠廠長湯榮清、台電工程處中部施工處經理黃文智、龍井區里長聯誼會會長張文慶率轄區16里里長、調解委員、龍井區體育會理事長紀榮利及團隊、各社區發展協會理事長、各級高中小學校長及各機關團體代表前來共襄盛舉。因為有大家的參與，讓這場元旦活動不只是一次典禮，而是一段共同記憶。（照片／記者廖美雅翻攝）