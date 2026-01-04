台中龍井國小奪丹麥手球賽冠軍 昂首帶唱國歌感動鄉親

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中龍井國小女子手球隊獲丹麥維堡國際手球分齡錦標賽冠軍，新年開春在國旗下昂首領唱國歌，女童稚嫩卻堅定的歌聲感動鄉親，不少人感動到心頭暖暖，稱讚「真正台灣之光、龍井之光」，龍井國小校長張勇生說，球員在國旗下昂首領唱，看見了希望正在家鄉土地上，一代又一代地開花結果。

丹麥維堡國際手球分齡錦標賽(Danish Youth Handball Tournament in Viborg)為歐洲重要青少年手球賽事，龍井國小女子手球隊去年8月擊敗強敵，獲U11女子手球冠軍，當時舉起國旗揚威歐洲會場，元旦在龍井區公所領唱國歌，帶領鄉親迎接新年挑戰，張姓居民說，孩子們清亮而充滿朝氣歌聲，為新的一年注入新希望。

龍井國小女子手球隊曾連奪114年台中盃全國手球錦標賽、全國手球錦標賽等兩項賽事U11女子組冠軍，再於歐洲丹麥奪冠，龍井區長何宜真今天說，學童表現凝聚地方向心力，也承載家園祝福與期盼，看見希望在龍井土地上，一代又一代地開花結果。

