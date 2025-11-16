台中龍井圖書館有眼鏡蛇 女遭蛇吻緊急送醫

民視新聞／綜合報導

台中市立圖書館龍井分館，驚傳民眾遭到蛇吻，一名女子在圖書館準備離開時，在門口被眼鏡蛇，咬傷右腳踝，緊急送醫治療。肇事的的眼鏡蛇，已經被捕獲，就怕還有蛇躲在館內，館方不敢大意，派員逐層巡視，也在館舍周圍撒上石灰粉！

救護車緊急出動，前往龍井圖書館，因為台中警消獲報，一名女子在圖書館被眼鏡蛇咬傷。

女子躺在擔架上，怎麼也想不到去趟圖書館，竟然會慘遭蛇吻，右腳踝被咬傷，救護人員把她抬抬上救護車後，直奔醫院。

民眾：「很可怕耶，圖書館裡面應該是不會有，出現這個生物存在，不過這裡有綠地可能也許難免吧。」

民眾：「眼鏡蛇是毒蛇，當然會比較小心一點，尤其是這裡很多家長帶著兒童，就要比較謹慎的處理。」





肇事蛇躲在牆角，隨後被農業局人員抓捕。（圖／民視新聞）









咬人的眼鏡蛇，長約四、五十公分，肇事後躲在牆角，就怕有人再被咬傷，農業局派人，把蛇抓起來。

龍井圖書館主任陳秋華：「中午有一名民眾，正要離開圖書館，行經入口處時被蛇類咬傷，我們館員發現民眾有異狀，趨前關心，並且立即通報警消人員，來做緊急支援和處理，民眾也在五分鐘內即送醫治療。」





所幸被咬的民眾及時送醫打血清，沒有生命危險。（圖／民視新聞）









所幸被咬傷的女子及時送醫，打了抗毒血清，沒有生命危險。事後逐層巡視，看看還有沒有漏網之蛇，為了防止又有野生蛇類跑進來，也緊急添購石灰，撒在館舍週遭。





