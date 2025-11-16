台中龍井圖書館躲30公分眼鏡蛇 女遭咬打5支抗毒血清救命
台中市立圖書館龍井分館今（16）日中午驚傳有民眾遭到蛇吻，當時一名41歲女子正準備離開時，在門口突然被一條30公分的眼鏡蛇咬傷，立刻呼喊館方人員前來幫忙，隨後送往醫院救治，打了5支抗毒血清後，所幸沒有大礙。
龍井分館主任陳秋華表示，女子遭蛇咬到時候站在入口處，可能是蛇趁著門打開跑進去，同仁已經購置石灰，今天就會在館舍周圍撒布，預防蛇類入館。
而消防局獲報後，通知農業局委外廠商到場抓蛇，眼鏡蛇也已經被捕捉帶走。至於館內為何會有蛇，館方人員正在了解，同時也進行巡場檢視。
眼鏡蛇已被捕捉帶走，受傷女子送醫治療。圖／翻攝自Threads@aaa90052
台中／陳柏璋、林家民 責任編輯／洪季謙
