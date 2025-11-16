台中龍井圖書館躲30公分眼鏡蛇 女遭咬打5支抗毒血清救命

生活中心／綜合報導台灣各地都有讓人意想不到的景點與伴手禮，交通部觀光署在台北市華山文創園區，舉辦市集，連續4週，集結各地特色攤商，壓軸登場的是中部與金門，有業者帶來高粱巧克力、也有人推出阿里山米餅，還有老闆現場手沖咖啡，使用日月潭種植的咖啡豆，吸引民眾排隊品嘗。南投日月潭咖啡業者沈詠為：「那這個自己種的咖啡，其實我們種在日月潭那邊。」熱水一沖、香氣溫柔撲鼻，來自日月潭的精品咖啡，北上參加觀光署舉辦的市集活動，沈老闆曾獲得全國咖啡烘焙冠軍，不過他原本是一名水電工，921地震返鄉救災，沒想到開啟另一段人生。南投日月潭咖啡業者沈詠為：「那年輕人就想要闖蕩一番，做一些不同的事業，在這之間其實我們已經種了咖啡，剛好全台灣都流行咖啡，全世界流行咖啡，所以我的咖啡農場，就變成受到大家的喜愛，接下來可能明年會多一些，有參訪導覽體驗這樣子的活動。」金門巧克力業者蔡秉興：「可以試試看我們招牌，它是高粱的。」再來看看來自金門的酒心巧克力，採用屏東可可，把高粱包進巧克力中，一口咬下，像地雷般爆開多種香氣，一下子就賣光。交通部觀光署主辦「2025區域觀光圈市集日—中區＆金門場〈山林款待〉」於臺北華山文創園區圓滿落幕。(圖/民視新聞)金門巧克力業者蔡秉興：「金門人其實有一個，很特別的習慣，就是他們只會喝58度的高粱，所以我把金門的高粱，做成了現在年輕人，都可以接受的巧克力，也可以接觸到一些，國際上的旅客，因為在國際吃巧克力，是一件很日常的事情。」同樣也是返鄉青年，打造的熱門伴手禮，還有這款外盒乍看像日本達摩，其實還融合火車、梅花鹿造型，裡頭裝的是黑糖米磚、香蕉米牛奶沖泡飲，因為奮起湖不只有便當，白米也能玩出新創意，而且不含添加劑。嘉義米餅執行長陳岱聲：「因為我本身就是奮起湖的小孩，所以我在思考家鄉跟文化，這之間跟產業怎麼做結合，所以我們從便當的元素，裡面去處理米的部分，所以我們把它做成米的餅乾，讓零歲到一百歲都。」嘉義在地青年發揮巧思，推出米餅伴手禮。(圖/民視新聞)交通部觀光署副署長黃勢芳：「我想這也是，交通部觀光署副署長黃勢芳我們觀光圈的最主要的目的，交通部觀光署副署長黃勢芳藉由我們各地的美食，交通部觀光署副署長黃勢芳吸引大家到全台跟離島旅遊。」交通部觀光署集結各觀光圈，一連四周在台北華山文創園區，舉辦市集，也頒發獎項給業者們，更歡迎民眾親自到當地旅遊走走。原文出處：圓滿落幕！觀光署華山舉辦市集 連續四週集結全台特色攤商 更多民視新聞報導中華田協理事長葉政彥 高票連任第10屆中華民國體育運動總會會長台北30年老公寓能買？專家曝必看這2點颱風過後人潮爆發 台中國際花毯節突破百萬人次

