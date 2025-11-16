台中龍井圖書館驚見「30cm眼鏡蛇」 女看書遭咬傷腳

台中市龍井區的龍井圖書館今（16）日中午發生眼鏡蛇咬人事件，一名41歲女子在圖書館外看書時，右腳遭到眼鏡蛇咬傷，所幸女子送醫後無大礙。

台中市龍井區圖書館今天中午發生眼鏡蛇咬人事件。（圖／翻攝畫面）

台中市消防局龍井分隊於今天中午12時36分接獲通報，觀光路上的區立圖書館有女子被蛇咬傷，隨即派員前往現場。抵達時發現女子右腳背受傷但意識清楚，消防人員於12時45分將傷者送往台中榮總救治。同時，消防局也通知農業局委外廠商前往處理，廠商於12時51分在一樓書報閱覽區成功捕獲這條長約30公分的眼鏡蛇。

救護人員研判，圖書館旁的大排水溝雜草叢生且環境潮濕，眼鏡蛇可能從水溝爬上來。雖然當時一樓閱覽區的人數不多，但此事件仍引起一陣騷動。

台中榮總表示，患者目前生命徵象穩定，已施打蛇毒血清，持續觀察治療中。

救護人員研判，圖書館旁的大排水溝雜草叢生且環境潮濕，眼鏡蛇可能從水溝裡爬出來。（圖／中天新聞）

