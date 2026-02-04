台中龍井柴刀殺人案 嫌犯判刑13年6月

台中龍井一名男子去年3月間某日酒後2度跑到友人家叫囂，最後遭對方持柴刀將砍死，檢方依殺人罪起訴具體求刑14年6月，台中地院今下午判刑13年6月。

檢警調查，死者陳姓男子去年3月20日晚間8點多，酒後2度跑到台中龍井區周姓男子家樓下叫囂，第一次被周男趕走，第二次周男手持柴刀先將對方推倒後，接著拿刀朝陳男胸口猛刺，最後補上一腳後離開，陳男遭砍後起身走了幾步後不支倒地，被發現時已明顯死亡。

周男事後遭查獲逮捕送辦，警方查出他前科累累，曾涉及多起毒品案7度遭通緝，行兇後將柴刀清洗後藏起來，還洗澡以及清洗身上衣物，有具體滅證行為，且到案後還辯稱只有劃傷對方、看到對方自己爬起來，甚至謊稱自己患精神疾病有就醫，企圖藉此博取輕判。

台中地檢署依殺人罪將周男起訴，全案台中地院近日審理開庭進入最後辯論程序，檢方表示死者手無寸鐵，周男卻以「快、準、深、狠」持刀刺向其心臟，傷口深達15公分一刀致命手段兇殘，到現在都沒有向死者家屬道歉賠償彌補，向法官具體求刑有其徒刑13年6月至14年6個月，國民法庭今日下午仍依殺人罪判處有期徒刑13年6月。

