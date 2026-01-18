台中龍井車道「鹿」上驚魂 逆向亂竄駕駛緊急剎停

台中市 / 綜合報導

台中龍井區沙田路四段，今(18)日上午出現1隻梅花鹿在道路上趴趴走，還往道路中間跑，差點就撞到對面開過來的轎車，民眾直擊拍下驚險瞬間，幸好沒有造成車禍，當地居民推測，亂闖大馬路的梅花鹿，可能是南寮步道附近的野生鹿，找不到吃 的 才跑下山。

一隻梅花鹿沿著大馬路奔跑，越跑越往馬路中間去，梅花鹿穿越馬路，差一點就撞上對面開來的汽車，接著又繼續拔腿向前跑，梅花鹿亂闖大馬路的地點，就在台中龍井的沙田路四段上。

民眾直擊這隻梅花鹿，出現在路邊跑來跑去，而且還差點被車撞造成車禍，居民說：「在南寮步道那邊有遇到過，一年前還兩年前那邊，大肚山那個沙田路那邊有(梅花鹿)被路衝到，有啊，有看過，是有一點危險。」

梅花鹿在馬路上亂跑，當地居民已經見怪不怪，說不排除是附近南寮步道山坡地，有野生梅花鹿群聚，想找吃的才跑下山，居民說：「可能是要來找吃的，或是看到人群，會恐慌，才跑來平地，(早期)梅花鹿是有人養，跑出來，才變成野生的，抓不到，就變成讓牠自由去生活。」

民眾說，因為早期附近有梅花鹿養殖場，鹿偷跑出來抓不回去，久而久之就變成山上的野生梅花鹿，中市農業局畜牧科專員陳英琮說：「路口紅綠燈下，有一隻梅花鹿在路上亂竄，所幸沒有受傷。」

農業局說今日上午8點多接獲通報派人前往，已經沒有梅花鹿的蹤跡，野生鹿亂跑很難管控，不過如果是人員飼養的梅花鹿，飼主放任牠在道路趴趴走妨害交通，可以對飼主開罰最高600元罰鍰。

