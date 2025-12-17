台中龍井養豬場疑廚餘餵豬 飼主喊冤:用玉米澱粉

中部中心/徐秘康、羅宇翔 台中報導

台中市日前爆發非洲豬瘟，全國禁止廚餘養豬。但是，在龍井區一處養豬場，疑似違法用廚餘養豬，跨局處聯合稽查小組查核，現場發現有麵包及塑膠袋等，嚴重違反現行規定，飼主最高恐怕被罰四百萬元！不過，飼主喊冤，說用的是玉米澱粉，不是用廚餘！





台中龍井養豬場疑用廚餘餵豬 最高恐挨罰４００萬元、飼主喊冤

台中龍井疑有廚餘養豬。(圖/台中市政府提供)

門口掛著，"防疫期間請勿擅自進入"的牌子，旁邊還有大張的QRCODE，顯示是登記在案，位在台中市龍井區，這處養豬場，有跨局處聯合稽查小組上門了！龍井區公所15日通報，這處養豬場飼養21頭豬，飼主疑似用廚餘養豬，現場也查獲，廚餘桶內有麵包及塑膠袋，養豬場飼料槽推車，也盛裝以水混合的飼料及麵包等物，嚴重違反現行防疫規定！不過，飼主喊冤，說絕對沒有使用廚餘！

台中龍井養豬場疑用廚餘餵豬 最高恐挨罰４００萬元、飼主喊冤

台中龍井疑有廚餘養豬。(圖/台中市政府提供)飼主恐怕被依"動物傳染病防治條例"，處5萬元以上、100萬元以下罰鍰，並依"飼料管理法"，處3萬元以上、300萬元以下罰鍰，從嚴裁處！動物防疫處，已經採取緊急應變措施，針對現場豬隻及廚餘進行移動管制，同時採集3頭豬隻血液樣品，送往中興大學初篩實驗室檢驗，並啟動畜牧場與週邊道路消毒作業。





