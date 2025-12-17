台中龍井養豬場「違規廚餘養豬」 業者遭重罰400萬

台中市政府12月15日接獲龍井區公所通報，該區一處養豬場疑似有違法廚餘養豬情事，市府立即組成跨局處聯合稽查小組執行現場查核。農業局表示，依據現場狀況，已明確確認該場違法使用廚餘餵養豬隻，後續將依《動物傳染病防治條例》處最高100萬元罰鍰，並可依《飼料管理法》再處最高300萬元罰鍰。

台中農業局、環保局及動保處至現場聯合稽查，檢視廚餘桶情形。（圖／ 台中市農業局 提供）

農業局說明，聯合稽查小組由農業局、環境保護局及動物保護防疫處組成，稽查發現該養豬場共飼養21頭豬隻，現場查獲廚餘桶內有麵包及塑膠袋等物，養豬場飼料槽推車也盛裝以水混合的飼料及麵包等物。現場狀況明確確認該場違法使用廚餘餵養豬隻，此行為嚴重違反現行防疫規定，後續將依《動物傳染病防治條例》處新台幣5萬元以上100萬元以下罰鍰，並依《飼料管理法》處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰，從嚴裁處。

廣告 廣告

現場查獲廚餘桶內有麵包及塑膠袋等物。（圖／ 台中市農業局 提供）

為降低疫情風險，台中市府動物保護防疫處已針對該場採取緊急應變措施，針對現場豬隻及廚餘進行移動管制，同時採集3頭豬隻血液樣品送往中興大學初篩實驗室檢驗，並啟動畜牧場與周邊道路消毒作業，提升生物安全措施，確保疫情風險降到最低，維護養豬產業安全。

台中農業局、環保局及動保處至現場聯合稽查及訪談。（圖／ 台中市農業局 提供）

農業局強調，面對非洲豬瘟疫情，市府跨局處推動各項防疫作為與配套措施，包含加強養豬場訪視、食安稽查及廚餘回收作業，讓疫情風險降到最低，全面守護食安與養豬產業安全，後續將持續執行稽查工作，籲請養豬場切勿心存僥倖，違規使用廚餘餵飼豬隻，針對查獲案件，將秉持勿枉勿縱態度，依法從嚴開罰。

動保處啟動畜牧場消毒。（圖／ 台中市農業局 提供）

延伸閱讀

腎友注意！醫列超商購物「5大地雷」千萬別碰

跨年恐有「明顯北極空氣外流」 鄭明典：高層極渦仍不穩定

大寮民宅大火！「烈焰包圍」移工受困屋頂緊急送醫