台中龍泉國小辦公益市集 捐助永信到宅沐浴車

龍泉國小學童體驗到宅沐浴服務。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕農曆春節將至，台中市龍泉國小以「教育即公益」的理念，將年終大掃除的生活經驗轉化為品格教育行動，與永信社會福利基金會合作，辦理「藝起做公益」跳蚤公益市集，結合資源再利用與公益關懷，讓學生在實作中學習分享與助人，落實SDGs永續發展目標。

活動結合校內藝文課程，規劃跳蚤市集、春聯義賣與街頭藝人表演，學生透過擺攤與演出，將義賣及打賞所得全數投入公益，實際幫助弱勢失能者在年前能洗上一場溫暖、安心的熱水澡。

龍泉國小校長王銘男今日表示，希望透過公益市集，讓孩子在參與中學會感恩與惜福，也理解每個人都能用自己的能力幫助他人。當教育走出教室、回應社會需求，孩子學到的不只是知識，更是成為一位對社會負責、願意付出的公民。本次市集所得也將全數捐助永信到宅沐浴服務，期盼讓弱勢家庭在年前安心洗個熱水澡。

永信社會福利基金會副主任江瑞敏指出，今年到宅沐浴團隊也安排到宅沐浴小小職人體驗，現場邀請約20名學童參與折毛巾高手、洗香香練台語及香草擂茶DIY等活動。讓孩子認識到宅沐浴服務的意義，也進一步體會照顧者與父母日常付出的辛勞，培養同理心。

永信社會福利基金會指出，目前於大台中地區提供到宅沐浴服務，協助行動不便的失能者在家中安心完成沐浴；如偏鄉或弱勢家庭有免費到宅沐浴服務需求，歡迎致電04-2627-0812分機326，洽詢楊督導。

