台中龍津高中舉辦雙語冬令營，龍井區10所國中小學生受惠，龍津高中校長親自授課。（圖：龍津高中提供）

寒假了，台中市龍津高中籌辦的寒假雙語冬令營，正熱鬧舉行，開放當地國中小學生參加，活動內容多元，包括烹飪、運動、趣味學英語等，課程多樣性，讓學生在活潑的教學過程學英文、更結交不同學校的好朋友。

台中市龍井區的國中小學生很幸福，因為龍津高中校長彭佳偉認為龍井區各級學校，每年都有機會獲得立委顏寬恆、議員林孟令、金緯教育基金會及台電，支持校務發展經費，進而將資源擴及龍井區10所國中小，三年前開始，龍津高中籌辦寒假的雙語冬令營和暑假的雙語夏令營，開放龍井區國中及國小學生參加。

龍津高中校長彭佳偉說，校方將這些資源擴及龍井區10所國中小，希望藉雙語活動的啟發，讓周邊的學子，有機會創造美好的未來。27日冬令營第一天，有雙語體育課、用英文學甲骨文，也由龍津高中的外師Phumi老師與初芷君老師協同教學烹飪課，熱鬧精彩，校長也親自授課，用雙語介紹新加坡的地理、歷史及經濟發展。

除了龍井區雙語冬令營，本週龍津高中還有棒球、籃球等國中小的育樂營，及美術班籌辦的「春風駿馬來」美術冬令營，寒暑假的多元營隊，並非龍津高中獨有，但每個營隊都開放給龍井區的各個國中、國小共同參與，展現龍津高中的教學能量與自信。參加過去年夏令營的張同學說，營隊裡老師們的上課，都好有趣，讓他學到許多英文單字，今年想再參加一次，就是希望能學到更多。謝謝龍津高中，就像老師說的，只有龍津可以超越龍津！（寇世菁報導）