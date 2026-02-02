台中龍潭里福德宮發新生兒補助2萬元 設籍滿1年可領

台中市西屯區龍潭里福德宮信徒大會決議，自1月起針對里內每名新生兒提供2萬元補助，父母只要設籍屆滿1年即可申領。龍潭里為西屯區人口最少的里，里內人口僅1200多人，福德宮主委賴清煌表示，希望藉此鼓勵年輕人移居生育。

根據《自由時報》報導，台中西屯區七期旁、人口最少的龍潭里，里內福德宮信徒大會決議，1月起補貼里內每名新生兒2萬元。主委賴清煌表示，「我們里有一半是農田，不是很大的里」，里內人口僅1200多人，宮廟善款來自四方，本應奉獻給社區居民，鼓勵年輕人搬進來生孩子，父母設籍屆滿1年就可申領。

延伸閱讀

隔熱紙透光率2/28起納管！ 新車前擋70％、前側窗40％

「髮箍」讀「ㄎㄨ」他驚喊從未被糾正 網：口語發音習慣

配合春節期間穩物價 中油：2月桶裝瓦斯價格不調整