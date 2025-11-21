台中 不滿乾嘔 輪機長怒毆下屬判刑

時任長榮海運長弘輪的陳姓輪機長，因不滿二管輪在職務爭執中發出乾嘔聲、覺得態度不佳，竟失控打人，造成對方頭部挫傷與腦震盪；台中地院審結，依傷害罪判他有期徒刑3月。（林弘笙攝）

時任長榮海運長弘輪陳姓輪機長，民國113年3月間因不滿二管輪在職務爭執中發出乾嘔聲，覺得態度不佳，竟失控揮拳打人，造成對方頭部挫傷與腦震盪。事後雖否認動手、稱悔過書是受到脅迫下簽署，檢方依傷害罪嫌起訴；台中地院審結，依傷害罪判陳3月徒刑、得易科罰金。

判決書指出，113年3月間陳姓男子任職長榮海運長弘輪輪機長，同年3月22日中午12時45分，因與二管輪對職務內容認知不同而發生口角糾紛。過程中二管輪在陳男面前發出乾嘔聲，陳認為對方態度不佳，竟徒手出拳，導致二管輪頭部挫傷及腦震盪，二管輪事後透過律師向檢方提出告訴。

檢方偵訊時，陳男矢口否認犯行，辯稱自己才是被攻擊的人，強調「沒有打他」，稱當時悔過書是受到脅迫下簽的，只是做出抵擋動作，不認為是毆打。但告訴人證詞完整，且檢方掌握相關船員紀錄、船上聽證會紀錄、悔過書內容，均指向陳男確實動手，醫院診斷證明也明確指出二管輪頭部有挫傷與腦震盪。

檢方指出，長弘輪為中華民國籍船艦，陳在國籍船上犯罪，視同在我國領域內犯罪，我國有審判權；且被告住所位在台中地區，因此案件由台中地院管轄，偵結後依傷害罪嫌起訴陳。

中院審酌，陳男坦承犯行，並表示願意以1萬8000元作為賠償，但因雙方對賠償金額沒有共識未達成調解。陳男僅因對方發出乾嘔聲、覺得態度不佳就失控毆人，行為實屬不當；但考量其犯後態度轉變、無前科及家庭狀況等，最終依傷害罪判有期徒刑3月、得易科罰金。