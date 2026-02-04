台中一中商圈年貨大街將登場，警方部署嚴密交管，呼籲民眾多運用大眾運輸工具前往。（圖：寇世菁攝）

年節逼近，台中商圈年貨大街接連登場，繼天津路商圈後，每年吸引百萬人造訪的一中商圈，也定2月13日起至3月1日，展開為期17天的馬年年貨大街活動，因應可能湧入數萬人潮，市警二分局部署嚴密交管計畫，重點路段將封閉12小時，今年商圈還祭出「50換100」購購券紅包，要以翻倍的銅板消費力，搶攻年輕族群荷包。

台中市一中街作為全台創新小吃與潮流文化的孵化器，年貨大街內容備受矚目，今年主題鎖定「2026馬遊一中‧歡樂市集」。商圈管委會主委陳信志說，為了在激烈的商圈評比中，穩坐冠居，特別強化數位執行力，復刻市府大獲好評的物調券模式，2月14日開幕當天，限量釋出666份「馬年一中購購券」，民眾持50元硬幣，就能換取價值百元的代金券，情人節當天可望引爆排隊潮，藉此拉動基層庶民經濟循環。

因應人潮湧入帶來的交通壓力，台中市警二分局與主辦單位協調後決定，13日起，每日11時至23時，針對一中街（育才北路至育才南街段）與育才南街，執行交通管制，禁止車輛進入。警方呼籲，商圈周邊停車位一向供不應求，加上封街影響，極易造成路網癱瘓。屆時將加強取締違規停車，強烈建議民眾搭乘12、58、304路等數十線公車至台中科大或中友百貨站，避免塞車掃興。另外，也提醒民眾若自行開車，可利用周邊新興停車場、水利大樓等15處特約空間，但呼籲大眾運輸才是首選。（寇世菁報導）