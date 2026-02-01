台中２事故 中橫東勢段百公斤落石砸中轎車、新社小貨車翻落農田

掉落的巨石砸中轎車車頭，導致引擎蓋凹陷受損。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市東勢區台八線中橫公路九公里處邊坡，一日上午發生重達百公斤落石砸中張姓女子駕駛的轎車引擎蓋上，幸未傷及車上人員，張女嚇得趕緊向警方報案，心有餘悸地表示，幸當時車速不快，否則後果不堪設想。公路局谷關工務段獲報迅速派員清除落石。另在新社區有小貨車翻落產業道路下方三十公尺深農田，男子受傷送醫。

台中市東勢警分局表示，昨日上午十一時八分，中橫公路九公里處往和平方向，張姓女駕駛開車行經該路段時，遭邊坡山壁掉落的巨石砸中車頭，導致引擎蓋凹陷受損，車內駕駛及乘客未受傷，警方獲報後前往協助疏導交通，並通報工務段人員清理落石。

公路局谷關工務段長饒哲銘表示，落石可能與近日零星降雨、風大有關，提醒用路人最近進出山區注意安全。

鄭男昨日駕駛小貨車行經新社區產業道路，車子不慎翻落深約三十公尺的農田內，導致身體多處受傷送醫。（記者陳金龍翻攝）

另在新社區民裕路，六十七歲鄭姓男子駕駛小貨車行經該處，車子不明原因翻落產業道路下方深約三十公尺的農田內，鄭男身體多處受傷送醫，肇事原因，警方調查釐清。