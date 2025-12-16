台中 二手物銀行 2年交換逾9萬件

台中市環保局創新打造「二手物銀行」，民眾持嗶嗶卡可「存提」閒置好物，也成為市民尋寶熱點。（馮惠宜攝）

台中市環保局創新打造「二手物銀行」，推出「二手物嗶嗶卡」，讓市民像在銀行般「存提」閒置好物，將資源循環深植日常。這項機制成效驚人，2年內交換近9萬件二手物，創造超過70萬元循環經濟價值。更獨特的是中市環保局獨有的家電診所，每月協助修復物件逾200件，甚至能讓百歲古董電風扇「復活」。

二手物銀行設於「寶之林環保教育園區」及「清淨園區」展售中心，回收項目包括：玩具、家飾品、餐具、服飾、鞋包及書籍雜誌等，只要物品功能正常、外觀良好，即可透過嗶嗶卡累積點數兌換。截至今年12月15日，嗶嗶卡已發出3965張，環保局統計，民國113年全年交換件數高達4萬2174件、回收重量突破1萬公斤；114年1至11月再促成4萬110件交換、回收7446公斤，總計創造超過70萬元循環經濟價值。

除了物品交換服務，「寶之林」及「清淨園區」設置家電診所、廢棄家具再生中心，獨特的「修復服務」遠近馳名，不僅透過修繕與再設計讓老家具重獲新生，還提供專業電器修復服務。家電診所現場修復人員透露，中心平均每月協助修復的物件就超過200件。其中甚至有民眾長期蒐集老舊與古董電風扇，透過修復人員費心尋找替代零件，成功讓多台罕見電扇「復活」，其中更有已近百年歷史的老電扇。

由於收費親民、修復技術精湛，口碑早已傳遍各地，不時吸引台北、高雄等外縣市民眾專程前來，希望修復家中電器，但現場維修人員強調，相關修復與交換服務目前仍以台中市民為對象，未來將擴大服務量能。